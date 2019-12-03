В Ярославской области за уборку мусорных площадок заплатит бюджет
Ярославль, 3 декабря, 2019, 16:26 — ИА Регнум. В 2020 году правительство Ярославской области планирует направить на обновление и обслуживание площадок для сбора мусора 309 млн рублей из бюджета. Об этом сообщает официальный сайт органов власти региона.
На эти деньги хотят построить 1,5 тысячи новых площадок и отремонтировать 3 тысяч старых. Кроме того, часть средств пойдет и на содержание мест накопления мусора. Этот вопрос остро встал еще в сентябре 2018 года, когда к работе приступил региональный оператор по обращению с ТКО. Ссылаясь на законодательство, оператор отказался убирать контейнерные площадки. В местных же бюджетах средства на это не были заложены. В результате там начали скапливаться горы мусора.
Чтобы не платить за уборку мусора власти Ярославля, например, предложили перенести контейнерные площадки на придомовые территории, что не понравилось жителям.
Теперь местным властям будут выделяться из областного бюджета деньги на содержание площадок. И жаловаться на плохую уборку люди смогут тоже в орган местного самоуправления. В случае, если площадка расположена на территории дома, платят за ее содержание жители и отвечает за уборку управляющая компания.
Часть денег пойдет на строительство новых площадок в местах, где их раньше не было. Региональный оператор обязан вывозить мусор из всех населенных пунктов, однако во многих деревнях вывоз до сих пор не налажен.