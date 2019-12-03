Воронеж, 3 декабря, 2019, 16:15 — ИА Регнум. Автобус MAN, перевернувшийся в Воронежской области 3 декабря, принадлежит украинской компании, сообщил ИА REGNUM старший помощник прокурора области Михаил Усов.

36.мвд.рф Перевернувшийся автобус

Как уточняется, автобус следовал из Днепропетровска (Украина) в Ростов-на-Дону. Автобус принадлежит ТОВ «Альфа Транс» Республики Украина, водитель автобуса — 59-летний гражданин Украины.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, авария произошла днём 3 декабря. По уточнённым данным, пострадали 17 человек, трое — в тяжелом состоянии.