Москва, 3 декабря, 2019, 15:46 — ИА Регнум. Законопроект, повышающий размер возмещения по банковским вкладам, внесли в Госдуму депутаты фракции «Справедливая Россия» во главе с Сергеем Мироновым, передает корреспондент ИА REGNUM 3 декабря.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

Предлагается осуществить индексацию размера возмещения по вкладам с 1,4 млн рублей до 1,78 млн рублей.

Авторы обратили внимание на то, что с декабря 2014 года, когда размер возмещения был повышен с 700 тыс. до 1,4 млн рублей, прошло четыре полных года, в течение которых индексация указанной суммы не осуществлялась. Парламентарии предлагают повысить страховые выплаты АСВ на размер инфляции.