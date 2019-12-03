Астана, 3 декабря, 2019, 14:55 — ИА Регнум. Авиакомпания «Белавиа» планирует увеличить частоту авиарейсов из Минска в Алма-Ату с 5 до 7 раз в неделю, сообщили 3 декабря в пресс-службе министерства индустрии и инфраструктурного развития Казахстана.

Markus Eigenheer Самолёт авиакомпании «Белавиа»

Соответствующая договоренность между авиационными властями Белоруссии и Казахстана была достигнута 2 декабря. Кроме того, в летний период «Белавиа» планирует запустить авиарейсы в Актау с частотой три раза в неделю.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 ноября авиационные власти Казахстана подписали соглашение о сотрудничестве по надзору и контролю над обеспечением безопасности полетов с представителями Бермудских Островов.