Ярославль, 3 декабря, 2019, 14:52 — ИА Регнум. Владелец северного корпуса Речного вокзала в Ярославле пытается лишить здание статуса объекта культурного наследия. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Yarregion.ru Речной вокзал в Ярославле

Компания «Дрим Хаус», связанная с владельцем здания «Байтек Лизинг», выполнила государственную историко-культурную экспертизу. Она доказывает, что здание не достойно быть памятником. Автором экспертизы стал доцент кафедры музеологии и истории культуры Владимирского государственного университета Михаил Барашев. По мнению эксперта, Речной вокзал исказил исторический облик Волжской набережной в Ярославле, вступает с ним в диссонанс. Ничего уникального в нём нет.

«Выявленный объект культурного наследия «Северный корпус комплекса речного вокзала, 1976 г.» является характерным примером крупного речного вокзала, в духе рационализма советской архитектуры второй половины 1970-х — начала 1980-х годов», — говорится в акте государственной историко-культурной экспертизы.

А вот ярославские искусствоведы с коллегой из Владимира не согласны. Они напоминают, что автор проекта речного вокзала архитектор Тимофей Садовский получил за него Государственную премию РСФСР. Кандидат искусствоведения Мария Стовичек написала отрицательный отзыв на экспертизу.

«В акте содержатся очевидные противоречия. Автор пишет, что здание типично для советской архитектуры, но не приводит примеры аналогичных зданий, что позволило бы установить «типичность». Не анализируются здания этого направления в Ярославле, которых всего три, из них Речной вокзал — наиболее удачный. Нет стилистического анализа. Между тем это здание, в котором идеально выражены принципы архитектуры как вида искусства, объём, материал и ритм находятся в полной гармонии», — сказала корреспонденту ИА REGNUM кандидат искусствоведения Мария Стовичек.

Отрицательные отзывы на акт экспертизы оставляют также ярославские градозащитники. Итогом обсуждения станет решение департамента охраны объектов культурного наследия Ярославской области. Он может согласиться с экспертизой и исключить Речной вокзал из списка выявленных объектов или же отклонить экспертизу.