Сочи, Краснодарский край, 3 декабря, 2019, 14:49 — ИА Регнум.

Участники Международного форума добровольцев, который проходит с 3 по 5 декабря в Сочи, предложат свои идеи проведения форума президентской платформы «Россия — страна возможностей». На протяжении всех дней на мероприятии будет работать стенд платформы с презентацией ее проектов, а также стенд «Сердце Лидера».

Пресс-служба АНО «Россия — страна возможностей» На Международном форуме добровольцев

«Доброволец России», победителей которого мы наградим 5-го декабря, — один первых конкурсов, присоединившихся к платформе. Благотворительное направление очень популярно у наших участников — добровольческие инициативы реализуются и в рамках проектов «Мечтай со мной», «Лидеры России», «Лучший социальный проект года», «Грантовый конкурс молодежных инициатив», «Моя страна — моя Россия». На форуме мы расскажем ребятам о возможностях для их саморазвития в рамках других проектов и вместе продумаем формат работы и содержательную часть форума «Россия — страна возможностей». Его мы проведем в следующем году. Можно сказать, что впервые форум создадут его участники — победители и финалисты конкурсов платформы», — рассказал генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров.

Посетители стенда платформы смогут предложить свои темы форума, озвучить пожелания по спикерам, активностям и навыкам, которые бы им хотелось приобрести на мероприятии. Кроме того, для гостей будет доступна демоверсия теста конкурса управленцев «Лидеры России» — «Сравни себя с лидером». Они также смогут ознакомиться с образовательными программами Мастерской управления «Сенеж», зарегистрироваться на конкурс «Мой первый бизнес», принять участие в розыгрыше призов, который будет проводиться совместно с платформой TikTok, а также поучаствовать в онлайн-викторине.

Также на протяжении всех дней Международного форума добровольцев будет работать стенд «Сердце лидера», где все желающие смогут узнать о различных социальных, волонтерских и экологических проектах, реализованных участниками конкурса «Лидеры России». Стенд будет работать в формате интерактивной студии, где победители и финалисты конкурса будут рассказывать о собственных проектах.

В среду, 4 декабря, в рамках форума состоится панельная дискуссия «Россия — страна возможностей: время социальных лифтов». В ней примут участие первый заместитель Руководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко, генеральный директор АНО «Россия страна возможностей» Алексей Комиссаров, заместитель министра экономического развития РФ, победитель конкурса «Лидеры России» Илья Торосов и руководитель проекта «Здоровое село» Антон Коротченко.

Дискуссия развернется вокруг таких вопросов как: возможности добровольчества как профессионального лифта, перспективы развития конкурса «Доброволец России», государственная молодежная политика России, самореализация молодых людей и другие актуальные вопросы. Модератором сессии выступит председатель совета Ассоциации волонтерских центров Артем Метелев.

Ожидается, что в Международном форуме добровольцев примут участие более 6500 волонтеров из 120 стран мира. В рамках деловой программы форума состоится 53 мероприятия с участием 180 cпикеров. Участников ждут дискуссии, мастер-классы и профильные секции с участием ведущих экспертов разных сфер. Опытные российские волонтеры, работавшие на Чемпионате мира по футболу-2018, поделятся опытом с теми, кому еще только предстоит поучаствовать в организации подобных крупных событий. Основные треки форума — полезная и деловая программы. Кульминацией форума станет награждение победителей всероссийского конкурса «Доброволец России — 2019».

«Доброволец России — 2019» — общероссийский конкурс, который проходит девятый год подряд и собрал десятки тысяч волонтерских проектов со всей страны. Самые интересные и перспективные из них благодаря конкурсу получают возможность быть реализованными на федеральном уровне. В каждой номинации будут названы по три лучших инициативы во всех категориях конкурса. Уже из числа призеров будет выбран лучший волонтер 2019 года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, во вторник, 3 декабря, в Сочи открылась деловая программа Международного форума добровольцев. Основной темой Международного форума добровольцев, открывшегося во вторник, 2 декабря, в Сочи, стало партнёрство. В течение двух дней деловой программы участники будут не только узнавать тенденции развития волонтёрства и нарабатывать профильные компетенции, но и выстраивать взаимодействие для дальнейшего сотрудничества.

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