Ревда, Свердловская область, 3 декабря, 2019, 14:41 — ИА Регнум. СУМЗ: Ревда (Свердловская область), 03 декабря 2019 года. Сегодня генеральный директор ОАО «УГМК» Андрей Козицын и председатель совета директоров ООО «Ультрамар» Андрей Бонч-Бруевич подписали соглашение по строительству совместного предприятия по производству удобрения — сульфата аммония — мощностью 500 тысяч тонн в год на базе ОАО «Среднеуральский медеплавильный завод» (предприятие металлургического комплекса УГМК). Предполагаемый объем инвестиций в реализацию проекта составит порядка 4,8 млрд. рублей.

Пресс-служба УГМК

Пресс-служба УГМК

Решение построить завод на площадке ОАО «СУМЗ» основано на оптимальной сырьевой обеспеченности, так как планируется использование собственной серной кислоты предприятия.

Для реализации проекта будет создано совместное предприятие с долевым участием 50/50. Проектирование и строительство планируется осуществить в течение четырех лет в два этапа отдельно стоящими линиями производительностью 250 тысяч тонн в год каждая. В качестве поставщика оборудования и технологии предполагается компания GEA Messo P.T. (Германия).

СУМЗ получит гарантированный сбыт серной кислоты в объЁме 380 тысяч тонн ежегодно. Серная кислота производства ОАО «СУМЗ» высокого качества, соответствует всем нормам и требованиям законодательства к производству удобрений. Производимый продукт — кристаллический сульфат аммония с фракцией от 1−4 мм — пользуется максимальным спросом и не уступает по цене гранулированному.

Пресс-служба УГМК

Планируемый срок окупаемости проекта составляет 5 лет с учетом времени строительства. Предполагается, что строительные работы на промышленной площадке СУМЗа начнутся в конце 2020 года. Открытие нового современного производства позволит трудоустроить до 50 человек.

Пресс-служба УГМК

Справка

Открытое акционерное общество «Среднеуральский медеплавильный завод» — один из крупнейших химико-металлургических комплексов Среднего Урала. СУМЗ введен в эксплуатацию 25 июня 1940 года.

Основное производство: медеплавильный цех, цех серной кислоты обогатительная фабрика. Основные виды выпускаемой продукции: черновая медь, серная кислота и олеум.

ООО «Ультрамар» зарегистрировано 6 октября 2009 года в Санкт-Петербурге. Успешно работающая компания осуществляет полный комплекс услуг в сфере грузоперевозок и логистики минеральных удобрений в контейнерах из портов Санкт-Петербурга и Усть-Луги по всему миру.