На базе СУМЗа будет создано новое производство минеральных удобрений
Ревда, Свердловская область, 3 декабря, 2019, 14:41 — ИА Регнум. СУМЗ: Ревда (Свердловская область), 03 декабря 2019 года. Сегодня генеральный директор ОАО «УГМК» Андрей Козицын и председатель совета директоров ООО «Ультрамар» Андрей Бонч-Бруевич подписали соглашение по строительству совместного предприятия по производству удобрения — сульфата аммония — мощностью 500 тысяч тонн в год на базе ОАО «Среднеуральский медеплавильный завод» (предприятие металлургического комплекса УГМК). Предполагаемый объем инвестиций в реализацию проекта составит порядка 4,8 млрд. рублей.
Решение построить завод на площадке ОАО «СУМЗ» основано на оптимальной сырьевой обеспеченности, так как планируется использование собственной серной кислоты предприятия.
Для реализации проекта будет создано совместное предприятие с долевым участием 50/50. Проектирование и строительство планируется осуществить в течение четырех лет в два этапа отдельно стоящими линиями производительностью 250 тысяч тонн в год каждая. В качестве поставщика оборудования и технологии предполагается компания GEA Messo P.T. (Германия).
СУМЗ получит гарантированный сбыт серной кислоты в объЁме 380 тысяч тонн ежегодно. Серная кислота производства ОАО «СУМЗ» высокого качества, соответствует всем нормам и требованиям законодательства к производству удобрений. Производимый продукт — кристаллический сульфат аммония с фракцией от 1−4 мм — пользуется максимальным спросом и не уступает по цене гранулированному.
Планируемый срок окупаемости проекта составляет 5 лет с учетом времени строительства. Предполагается, что строительные работы на промышленной площадке СУМЗа начнутся в конце 2020 года. Открытие нового современного производства позволит трудоустроить до 50 человек.
Справка
Открытое акционерное общество «Среднеуральский медеплавильный завод» — один из крупнейших химико-металлургических комплексов Среднего Урала. СУМЗ введен в эксплуатацию 25 июня 1940 года.
Основное производство: медеплавильный цех, цех серной кислоты обогатительная фабрика. Основные виды выпускаемой продукции: черновая медь, серная кислота и олеум.
ООО «Ультрамар» зарегистрировано 6 октября 2009 года в Санкт-Петербурге. Успешно работающая компания осуществляет полный комплекс услуг в сфере грузоперевозок и логистики минеральных удобрений в контейнерах из портов Санкт-Петербурга и Усть-Луги по всему миру.