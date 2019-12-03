Санкт-Петербург, 3 декабря, 2019, 14:33 — ИА Регнум. Известный балетмейстер Борис Эйфман через неделю после публикации открытого письма артистов и худрука Александринского театра о притязаниях Эйфмана на сцену драматического театра, назвал текст письма ложью, конфликт — коммерческим, и попросил руководство театра перестать его травить и унижать, а дать возможность показать 20 постановок в год.

Дарья Драй ИА REGNUM Борис Эйфман

Напомним, восемь народных артистов и художественный руководитель Александринского театра Валерий Фокин обратились к театральной общественности и государственным деятелям России с открытым письмом. В нем подписанты выразили протест против притязаний художественного руководителя Театра балета Бориса Эйфмана на сцену старейшего российского драматического театра. По их словам балетмейстер узурпирует площадку под свои спектакли, не давая театру показывать свои собственные постановки.

Как передает корреспондент ИА REGNUM, по версии Бориса Эйфмана, конфликт начался с отказа театра дать ему в 2019 году поставить три оставшихся спектакля из 20 установленных государственным заказом, в пользу увеличения коммерческих постановок.

«На мой взгляд, Александринский театр допустил бестактность и негативную выходку. Это сплошь и рядом все ложь», — сказал балетмейстер во время пресс-конференции, комментируя текст письма.

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По словам Эйфмана, его театр существует 43 года, был создан «с нуля, и сегодня он один из самых успешных в мире балетных театров современности». Его труппа много гастролирует, но, согласно госконтракту, обязана давать 20 спектаклей в Петербурге.

«Помню, в начале нашего существования компартия пыталась выдавить нас из Ленинграда, не давали финансирование, репетиционных залов. Тогда им этого не удалось сделать, но, к сожалению, политика Александринского тетара заставляет меня эмигрировать из Петербурга. Сейчас я борюсь за право показывать свои спектакли в родном городе», — отметил балетмейстер.

По словам Эйфмана, уже полгода труппа не дает спектакли в Петербурге и на будущий год, несмотря на заявку, пока нет ни одной установленной даты, хотя все спектакли в Александринском театре показываются не бесплатно. За каждый показ Эйфман платит театру порядка одного миллиона рублей. Кроме того, он не единственный арендатор данной театральной площадки.

«За три года всего на сцене было дано 998 представлений, из них 404 арендных — это 40%. Наш театр, из этой всей схемы, занимает 15%. В 2019-м [на сцене Александринки] было показано 99 арендных спектаклей, из них мы показали только 17 спектаклей», — отметил спикер и задался вопросом, в чем заключается «экспансия» в адрес Александринки.

Эйфман указал на текст письма, в котором предлагается арендовать другие площадки, однако это невозможно. По его словам, постановки, которые сейчас ставит его труппа, — многоактные, с использованием больших декораций. Они не помещаются ни на какие сцены, кроме Александринского и Мариинского театров, а поскольку последний вообще не сдает в аренду свои площадки, то остается лишь один.

«Когда пошел процесс договорённости, вдруг выходит это письмо, это вызов, дуэль, а я должен ходить оплёванным?!» — возмутился режиссер.

«Мне уже 74 года и, всё это время я боролся. Сначала с советской властью, теперь за выживание. За это время я посадил здоровье, заработал несколько тяжелых заболеваний, в том числе и психологического состояния. Больше не буду бороться», — добавил Эйфман.

К слову, на встречу Эйфмана с журналистами пришла и представительница Александринского театра, но вместо конструктивного диалога получился очередной конфликт. До выступления пресс-секретаря драматического театра балетмейстер предложил «забыть эту историю с письмом и продолжить совместную работу». Однако после беседы отметил, что эту тему для себя закрыл и предложил конфликт решать администрации города и театру.

«Вам должно быть стыдно, — сказал он обращаясь к Александринскому театру. — Фокину должно быть стыдно, это нечеловеческий поступок. Я закрываю эту тему. Если вы не дадите сцену, я проживу без вас, буду эти два-три года (пока строят его театр на территории арт-парка «Тучков буян». — Прим.ред.) выступать за рубежом, а в Петербург вернусь с открытием».