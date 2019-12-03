Белград, 3 декабря, 2019, 14:08 — ИА Регнум. Президенты Сербии и Белоруссии 2 декабря обсуждали политическую обстановку, которая складывается вокруг их государств, а переговоры 3 декабря посвятили экономическим вопросам. Об этомсообщает пресс-служба президента Белоруссии.

President.gov.by Александр Лукашенко и Александр Вучич

Президент Сербии Александр Вучич вспомнил о визите Александра Лукашенко в Белград во время бомбардировок НАТО, сказав: «Я никогда не забуду ваш визит в 1999 году. Вы приехали, чтобы показать, насколько любите сербский народ и страну».

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Вучич выразил уверенность в способности Белоруссии и Сербии достичь товарооборота в $500 млн. За 2018 год этот показатель составил $148 млн (на 38,2% меньше по сравнению с 2017 годом).

Лукашенко сообщил, что крупные геополитические игроки, чтобы выжить в конкуренции, создают напряженную обстановку в мире. Он отметил: «По вине одной из империй идёт торговая война, другие меряются силами в Сирии. От этого страдаете и вы, потому что огромный поток, сотни тысяч беженцев хлынули сюда. Начали уже серьёзно поговаривать о новом мировом экономическом кризисе. Нам этого не надо. Мы, к сожалению, участники всего этого, но вина не в нас. Причины и даже полпричины, повода мы не давали».

«Неважно, что у нас несколько снизился товарооборот. Мы с вами разберёмся, почему правительства не разворачиваются как следует, — заявил Лукашенко. — Мы ещё повоюем, посражаемся за наши отношения. Думаю, что мы выведем их на более высокий уровень, в том числе в торговле».

Лукашенко назвал Сербию балканской жемчужиной, отметив: «Это прекрасная страна, чудесные земли, которые могут прокормить гораздо больше населения, чем сегодня живёт в Сербии. Это блестящий, героический, патриотичный народ. Поэтому Сербия всегда будет процветающей. Проезжая сегодня по Белграду, я сравнивал со своим посещением ранее: я вижу, что Сербия и столица начинают не просто оживать — вы начинаете вставать с колен. И мы готовы участвовать в этом, помогать, насколько можем».

По данным посольства Белоруссии в Сербии, взаимный товарооборот достиг максимума в 2015 году ($250 млн). По итогам 2018 года объём белорусского экспорта в Сербию рухнул на 40,9% (до $84,5 млн), а импорт из Сербии — на 34,3% (до $63,5 млн). Статистику по торговле за другие годы посольство Белоруссии в Сербии не публикует.

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