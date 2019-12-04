Калуга, 4 декабря, 2019, 12:37 — ИА Регнум. В Калуге более 150 человек собрались 3 декабря на площади Победы у Вечного огня, чтобы почтить память и возложить цветы к могиле Неизвестного солдата. Среди принявших участие в церемонии — представители калужских областных отделений общественных организаций ветеранов «Боевое братство» и «Российский Союз ветеранов», «Юнармии», а также патриотическая молодежь и горожане, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Фото калужского регионального отделения Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» В Калуге торжественно отметили День Неизвестного солдата

Также калужские «Волонтёры Победы» организовали интервью с ветеранами Великой Отечественной войны, целью которого стало знакомство с боевой биографией фронтовиков и тружеников тыла. Были записаны видеообращения ветеранов к будущим поколениям калужан.

День Неизвестного солдата отмечается в России с 2014 года. В течение трёх лет участники Калужского регионального отделения Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» выступают организаторами памятных митингов, приуроченных ко Дню Неизвестного солдата.