В Симферополе автомобиль влетел в автобусную остановку с людьми
Симферополь, 3 декабря, 2019, 13:43 — ИА Регнум. В центре Симферополя легковой автомобиль влетел в автобусную остановку в центре Симферополя, передаёт 3 декабря корреспондент ИА REGNUM.
Скриншот facebook.com/viktoria.kravchenko.94
ДТП в центре Симферополя
«Водитель говорит, что его подрезали», — сообщают в соцсетях очевидцы.
Во время ДТП пострадала девушка, стоявшая на остановке.
«У неё несерьёзные раны. Ссадины. Сильный шок», — отмечают очевидцы.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее на крымской трассе Ялта — Севастополь перевернулся автомобиль «Москвич» в результате столкновения с диким кабаном. Два пассажира были доставлены в больницу с травмами различной степени тяжести.