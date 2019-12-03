Симферополь, 3 декабря, 2019, 13:43 — ИА Регнум. В центре Симферополя легковой автомобиль влетел в автобусную остановку в центре Симферополя, передаёт 3 декабря корреспондент ИА REGNUM.

Скриншот facebook.com/viktoria.kravchenko.94 ДТП в центре Симферополя

«Водитель говорит, что его подрезали», — сообщают в соцсетях очевидцы.

Во время ДТП пострадала девушка, стоявшая на остановке.

«У неё несерьёзные раны. Ссадины. Сильный шок», — отмечают очевидцы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее на крымской трассе Ялта — Севастополь перевернулся автомобиль «Москвич» в результате столкновения с диким кабаном. Два пассажира были доставлены в больницу с травмами различной степени тяжести.

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