Украинский автобус перевернулся под Воронежем — все новости
Автобус с пассажирами перевернулся в Богучарском районе Воронежской области 3 декабря. В результате ДТП есть пострадавшие. Всего на момент аварии в автобусе находились 28 человек. По предварительной версии, водитель не справился с управлением.
Напомним, ранее 3 декабря серьезное ДТП с пострадавшими произошло в Белгородской области.
Читайте подробности: Под Белгородом перевернулся автобус с пассажирами — трансляция
[[[picture1]]]
Об аварии пока известно, что в автобусе находились 28 человек, вместе с водителями. Есть пострадавшие — их число уточняется.
По теме: Междугородний автобус перевернулся в Воронежской области
Причиной аварии, как и в соседней Белгородской области, где перевернулся рейсовый автобус, могли стать дорожные условия — на регион 3 декабря обрушился мощный снегопад.
По предварительным данным, в ДТП пострадали 14 человек.
На месте аварии работают сотрудники правоохранительных органов.
ГУ МВД сообщило о троих тяжело раненых в аварии.
Три человека доставлены в больницу с тяжёлыми травмами после ДТП в Воронежской области 3 декабря, сообщила ИА REGNUM руководитель пресс-службы ГУ МВД по Воронежской области Наталья Куликова.
Подробности в материале: Три человека госпитализированы после ДТП в Воронежской области
Ещё одна крупная авария в Воронежской области — три большегрузных автомобиля столкнулись в Павловском районе днём 3 декабря. Авария произошла около 12:30 на 670 км автодороги М-4 «Дон». Столкнулись два большегрузных автомобиля Scania и «КамАЗ». Последний от удара выбросило на полосу встречного движения, где он столкнулся с автомобилем «Лада Калина».
Читайте подробнее: Новая крупная авария под Воронежем — столкнулись три большегруза
Фото с места аварии автобуса. Пресс-служба ГУ МВД по Воронежской области
Фотографии с места аварии пассажирского автобуса в Богучарском районе Воронежской области опубликовала пресс-служба ГУ МВД. На фото видно, что у автобуса выбито лобовое стекло, повреждена водительская кабина, вывернуты кресла в салоне.
Подробности в материале: ДТП с автобусом под Воронежем: МВД опубликовало фото
При опрокидывании автобуса MAN в Богучарском районе пострадали 13 человек, двоим из которых потребовалась госпитализация. Остальных осматривают в больнице, уточнили в ГИБДД.
Подробности в материале: В ГИБДД назвали точное число пострадавших в ДТП под Воронежем
На момент аварии в автобусе находилось два водителя и 26 пассажиров, в том числе несовершеннолетние: два мальчика в возрасте 13 и 15 лет, девушка 17 лет. В результате аварии с травмами госпитализированы в Богучарскую районную больницу 17 человек, трое — в тяжелом состоянии. У одного пострадавшего подозрение на компрессионный перелом позвонка.
Об этом: 17 человек госпитализированы после аварии под Воронежем — прокуратура
Автобус MAN следовал из Днепропетровска (Украина) в Ростов-на-Дону. Автобус принадлежит ТОВ «Альфа Транс», водитель автобуса — 59-летний гражданин Украины.
Читайте подробнее: Автобус, перевернувшийся под Воронежем, принадлежит украинской компании
Проверку по факту автоаварии с участием пассажирского автобуса в Воронежской области проводит отдел МВД России по Богучарскому району, ход проверки взял под контроль прокурор района.
Читайте подробнее: ДТП с автобусом под Воронежем: проводится проверка
Об этом: Трое детей пострадали в аварии с автобусом в Воронежской области
Следственный комитет начал проверку по факту аварии.
«В настоящее время на месте происшествия работают следователи СК. В рамках процессуальной проверки будут опрошены очевидцы, пассажиры и водители автобуса, назначен комплекс необходимых экспертиз, в том числе судебно-медицинская для установления степени тяжести вреда здоровью, истребована документация, регламентирующая оказание транспортной компанией услуг по перевозке населения, а также результаты административного производства по факту ДТП», — уточнил заместитель руководителя Кантемировского межрайонного следственного отдела регионального управления СК России Александр Чеботарь.
Читайте подробнее: СК начал проверку после ДТП с украинским автобусом под Воронежем
Уголовное дело о нарушении правил дорожного движения возбудила полиция после автоаварии с участием междугороднего автобуса с Украины в Воронежской области 3 декабря.
Об этом: Украинский автобус перевернулся под Воронежем: возбуждено дело
«Следственным отделом ОМВД России по Богучарскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 ст. 264 УК РФ, по обстоятельствам ДТП в Богучарском районе Воронежской области. Допрашиваются свидетели, назначен ряд судебных экспертиз», — уточнили в ГУ МВД.
Уточняется, что в результате аварии пострадали 17 граждан Украины. Всего в автобусе, который следовал из Днепропетровска в Ростов-на-Дону, ехали 28 украинцев.
Восемь человек остаются в больнице после автоаварии с участием пассажирского автобуса в Воронежской области 3 декабря, сообщили в региональном департаменте здравоохранения.
Девяти пострадавшим, в том числе двум подросткам, госпитализация не понадобилась — им помощь медики оказали амбулаторно. В Богучарскую районную больницу госпитализированы восемь человек. Трое находятся в тяжелом состоянии, в том числе один подросток. Пятеро пострадавших — в состоянии средней тяжести.
Об этом: Восемь человек остаются в больнице после ДТП под Воронежем
Среди пострадавших в аварии — два мальчика в возрасте 13 и 15 лет и девушка 17 лет, уточняют «Вести. Воронеж». Всего в ДТП пострадали 17 человек, восемь из них остаются в больнице.