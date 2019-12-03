Автобус с пассажирами перевернулся в Богучарском районе Воронежской области 3 декабря. В результате ДТП есть пострадавшие. Всего на момент аварии в автобусе находились 28 человек. По предварительной версии, водитель не справился с управлением. Напомним, ранее 3 декабря серьезное ДТП с пострадавшими произошло в Белгородской области. Читайте подробности: Под Белгородом перевернулся автобус с пассажирами — трансляция [[[picture1]]]

УМВД России по Воронежской области ДТП на автодороге М4-«Дон». Фото: УМВД России по Воронежской области

13:50 Об аварии пока известно, что в автобусе находились 28 человек, вместе с водителями. Есть пострадавшие — их число уточняется. По теме: Междугородний автобус перевернулся в Воронежской области

13:51 Причиной аварии, как и в соседней Белгородской области, где перевернулся рейсовый автобус, могли стать дорожные условия — на регион 3 декабря обрушился мощный снегопад.

13:51 По предварительным данным, в ДТП пострадали 14 человек.

13:53 На месте аварии работают сотрудники правоохранительных органов.

13:58 ГУ МВД сообщило о троих тяжело раненых в аварии.

14:04 Три человека доставлены в больницу с тяжёлыми травмами после ДТП в Воронежской области 3 декабря, сообщила ИА REGNUM руководитель пресс-службы ГУ МВД по Воронежской области Наталья Куликова. Подробности в материале: Три человека госпитализированы после ДТП в Воронежской области

14:25 Ещё одна крупная авария в Воронежской области — три большегрузных автомобиля столкнулись в Павловском районе днём 3 декабря. Авария произошла около 12:30 на 670 км автодороги М-4 «Дон». Столкнулись два большегрузных автомобиля Scania и «КамАЗ». Последний от удара выбросило на полосу встречного движения, где он столкнулся с автомобилем «Лада Калина». Читайте подробнее: Новая крупная авария под Воронежем — столкнулись три большегруза

14:27 Фото с места аварии автобуса. Пресс-служба ГУ МВД по Воронежской области

14:35 Фотографии с места аварии пассажирского автобуса в Богучарском районе Воронежской области опубликовала пресс-служба ГУ МВД. На фото видно, что у автобуса выбито лобовое стекло, повреждена водительская кабина, вывернуты кресла в салоне. Подробности в материале: ДТП с автобусом под Воронежем: МВД опубликовало фото

15:16 Попавший в ДТП на автодороге М-4 «Дон» автобус. 36.мвд.рф

15:22 При опрокидывании автобуса MAN в Богучарском районе пострадали 13 человек, двоим из которых потребовалась госпитализация. Остальных осматривают в больнице, уточнили в ГИБДД. Подробности в материале: В ГИБДД назвали точное число пострадавших в ДТП под Воронежем

16:10 На момент аварии в автобусе находилось два водителя и 26 пассажиров, в том числе несовершеннолетние: два мальчика в возрасте 13 и 15 лет, девушка 17 лет. В результате аварии с травмами госпитализированы в Богучарскую районную больницу 17 человек, трое — в тяжелом состоянии. У одного пострадавшего подозрение на компрессионный перелом позвонка. Об этом: 17 человек госпитализированы после аварии под Воронежем — прокуратура

16:15 Автобус MAN следовал из Днепропетровска (Украина) в Ростов-на-Дону. Автобус принадлежит ТОВ «Альфа Транс», водитель автобуса — 59-летний гражданин Украины. Читайте подробнее: Автобус, перевернувшийся под Воронежем, принадлежит украинской компании

16:24 Проверку по факту автоаварии с участием пассажирского автобуса в Воронежской области проводит отдел МВД России по Богучарскому району, ход проверки взял под контроль прокурор района. Читайте подробнее: ДТП с автобусом под Воронежем: проводится проверка