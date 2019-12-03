Москва, 3 декабря, 2019, 13:35 — ИА Регнум. Спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал европейские парламентские структуры изучить ситуацию с правами национальных меньшинств на Украине, передает корреспондент ИА REGNUM 3 декабря.

Duma.gov.ru Вячеслав Володин

«Нашим коллегам из европейских парламентских структур, ПАСЕ, Европарламента, ОБСЕ было бы правильно изучить ситуацию и сделать всё для того, чтобы были защищены права национальных меньшинств на территории Украины», — заявил Володин.

Он уверен, что нельзя спускать с рук националистам их поведение.

«На Украине — национализм, лишение основополагающих прав — это всё нормально. Разве так может быть? В европейской тем более стране. Об этом речь идет. Поэтому нам хотелось бы, чтобы были единые стандарты», — указал он.

«Более того, если мы говорим, что Украина хочет стать европейской страной, в первую очередь она должна избавиться от таких рудиментов, как национализм в политике», — подчеркнул Володин.

Он также указал на проигрыш националистов на выборах на Украине.

«То, что происходит на Украине, во многом спровоцировано националистами, теми, кто в первую очередь не уважает свой народ, и, как вы видите, выбор украинского народа говорит сам за себя. Те партии, которые возглавляли националисты, участвовали в них, они потеряли поддержку. Бывший президент Украины Порошенко был не переизбран, и это во многом как раз то, что говорит его позиция по отношению как раз к правам граждан, потому что его не поддержали и украинцы, и русские, представители других национальностей: венгры, румыны, поляки, проживающие на территории Украины», — сказал он.