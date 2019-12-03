Москва, 3 декабря, 2019, 13:04 — ИА Регнум. Спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил об обращении Венгрии за помощью в защите прав проживающих на территории Украины венгров, передает корреспондент ИА REGNUM 3 декабря.

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«К нам в Госдуму обратился парламент Венгрии с просьбой объединить усилия для того, чтобы отстоять меньшинства, право в первую очередь на изучение языка», — сообщил Володин в ходе пленарного заседания.

По его словам, после принятия Верховной радой закона о языке, об образовании, права учиться на родном языке лишены народы, проживающие на территории Украины.