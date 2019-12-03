Омск, 3 декабря, 2019, 12:53 — ИА Регнум. В январе-сентябре 2019 года миграционная убыль численности населения Омской области составила 8,5 тыс. человек. Как сообщили ИА REGNUM в Новосибирскстате, это самый высокий показатель среди регионов Сибирского федерального округа (СФО).

401 В опустевшей деревне

В целом по Сибири, по предварительным данным статистиков, за указанный период миграционная убыль составила 5,9 тыс. человек.

При этом в ряде регионов зафиксирован миграционный прирост. Это Новосибирская область (7,1 тыс. человек), Томская область (1,7 тыс. человек), Тува и Алтай (по 0,9 тыс. человек соответственно).

Следующим регионом по миграционной убыли после Омской области стал Красноярский край с показателем (-3719). Затем идёт Иркутская область (-1684).

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Как сообщало ИА REGNUM, миграционная убыль в Омской области фиксируется уже не первый год. По итогам 2018 года регион стал «лидером» по этому показателю в Сибири (-6270 человек).