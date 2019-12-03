Новосибирск, 3 декабря, 2019, 12:52 — ИА Регнум. В Сибири по итогам девяти месяцев 2019 года наблюдается спад рождаемости, сообщает Новосибирскстат.

Скриншот с официального сайта Новосибирскстата

Сянваря по сентябрь текущего года в Сибирском федеральном округе родилось 134,8 тыс. младенцев. По данным регионального органа статистики, это на 13, 7 тыс. (на 9, 2%) меньше, чем за аналогичный период времени2018 года.

Наибольшее снижение числа новорождённых зафиксировано в Томской области (11,5%), наименьшее в Туве — 7,6%.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, с января по сентябрь 2019 года в регионах Сибирского федерального округа зарегистрировано 82 615 браков и 44 260 разводов. Число разводов на 100 браков — 54.

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