Москва, 3 декабря, 2019, 12:51 — ИА Регнум. На 6 декабря в Сочи запланированы переговоры премьер-министров России и БелоруссииДмитрия Медведева иСергея Румаса. После этого, 7 декабря, состояние дел в Союзном государстве обсудятВладимир Путин иАлександр Лукашенко.

Kremlin.ru Владимир Путин и Александр Лукашенко

Главы правительств доложат президентам о проработке «дорожных карт» углубления экономической интеграции в формате Союзного государства. В пресс-службе президента Белоруссии уточнили: встреча президентов пройдет 7 декабря в Сочи.

Встречи на высшем уровне приурочены к 20-летнему юбилею подписания договора о создании Союзного государства Белоруссии и России. Торжества запланированы на 8 декабря, а до этого, как сообщалось ранее, на подпись главам государств будут представлены пакеты документов по углублению экономической интеграции.

Ранее сообщалось, что Минск и Москва работают над пакетным соглашением, которым предусмотрена программа действий по углублению экономической интеграции. Сообщалось о согласовании 31 «дорожной карты».

Лукашенко настаивает на снижении стоимости российского газа для Белоруссии и предоставлении Россией «компенсации» за изменения российского налогового законодательства в нефтяной сфере («большой налоговый манёвр»). Москва не считает себя обязанной выплачивать кому-либо компенсации за изменение своего национального законодательства.

Ожидается, что Лукашенко вылетит на встречу с Путиным 6 декабря. Эксперты расходятся в прогнозах итогов предстоящих переговоров.