Санкт-Петербург, 3 декабря, 2019, 12:51 — ИА Регнум. Более тысячи дворников и 700 единиц уборочной техники борются с последствиями снегопадов в Петербурге. Об этом 3 декабря сообщили в Смольном.

ИА REGNUM Уборка снега в Петербурге

По данным Гидрометцентра, в городе за сутки выпало более 12 см снега. К утру 3 декабря дорожные службы, как отчитываются чиновники, промели проезжую часть и тротуары, насыпали песко-соляной смеси, открыли водоотводные устройства.

За сутки городские снегоплавилки приняли 11,3 тыс. кубометров снега. Днем 3 декабря на работу вышли 1100 дворников и 700 единиц техники. Они должны подбить остатки снежных масс, сформировать дорожные валы, чтобы потом снег можно было вывезти в утиль.

Петербуржцы могут позвонить на горячую линию комитета по благоустройству, чтобы сообщить о проблемах с зимней уборкой, по телефонам (812) 576−14−83 и 314−60−13.

Ранее в Смольном сообщали, что к работе в зимний период подготовлено 1797 единиц городской уборочной техники. Снег будут вывозить на 11 стационарных снегоплавильных пунктов и семь стационарных снегоприемных пунктов.