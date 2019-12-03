Москва, 3 декабря, 2019, 12:41 — ИА Регнум. Юбилейный праздник «Ёлка в «Крокусе» «День рождения Деда Мороза» пройдёт с 21 декабря 2019 года по 7 января 2020 года в «Крокус Сити Холле» в Москве. Как сообщают организаторы мероприятия, премьера 2020 года «День рождения Деда Мороза» порадует «межгалактическим» размахом: 300 артистов на сцене, 80 артистов в зрительном зале, 500 уникальных костюмов, лазерное шоу, яркая графика и пространственный видеомэппинг с погружением в виртуальную реальность.

Www.7-raduga.ru/ В московском «Крокус Сити Холле» пройдет юбилейная ёлка

Еще до покупки билета у каждого гостя праздника есть возможность получить персонализированное видеоприглашение от Деда Мороза. А к каждому приобретенному билету прилагается подарок: 12-минутное видеопоздравление, в котором Дед Мороз несколько раз обратится к ребёнку по имени, похвалит его фотографии и рисунки, поиграет с ним и поздравит с Новым годом.

На «Ёлке в «Крокусе» проходят уникальные интерактивные игры со зрителями, когда малыши становятся участниками представления. В этом году будет четыре больших интерактивных игры и 240 надувных предметов, падающих с потолка: играют все зрители — от балкона до партера! Гигантский дирижабль совершит полёт над зрительным залом.

Ежегодно «Ёлка в Крокусе» радует новой удивительной историей, заставляющей поверить в сказку и исполнение желаний. В новом году Дед Мороз встретит свой тысячный юбилей в компании лучших друзей и сказочных героев. Празднование начнётся на Земле, но неожиданный поворот сюжета отправит героев в далёкий космос и океанские глубины. В этом году малышей ждёт рюкзак со сладостями, развивающими играми и интересными сюрпризами. Яркий и прочный рюкзак помощника Деда Мороза надолго станет надёжным спутником ребёнка, а его наполнение заинтригует и порадует любого малыша.

Только в дни проведения шоу в фойе «Крокус Сити Холл» развернется самый большой крытый парк развлечений в Европе, состоящий из. 60 аттракционов и тематических зон. Бесплатное интерактивное шоу «Кругосветное путешествие» с участием пингвинов Kinder Pungui будет проходить на огромной сцене в центре парка аттракционов три раза в день. Для самых продвинутых и тех, кто хочет запомнить новогодние каникулы надолго, в парке аттракционов будут работать более 20 площадок виртуальной реальности.

Шоу в «Крокусе» будет идти в течение 13 дней — оно начнется в декабре и продолжится на новогодних каникулах. У посетителей есть возможность выбрать удобный день в период с 21 декабря по 7 января, и один из трех сеансов — в 12:00, в 15:00 и 18:00.

Новогодняя страна в «Крокусе» представляет простор для того, чтобы сделать яркие праздничные фотографии, которые украсят семейный архив и напомнят о волшебном времени, проведенном в кругу семьи — красивые декорации, яркие огни и карусели, любимые персонажи мультфильмов и еще тысяча идей, как отметиться в ленте Instagram.

Стоимость билетов — от 295 рублей. Подробности на сайте https://www.7-raduga.ru/