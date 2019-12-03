Киев, 3 декабря, 2019, 12:41 — ИА Регнум. Украина вновь показывает России пример, которому нельзя следовать, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин во вторник, 3 декабря, комментируя высказывания спикера Верховной рады Украины Дмитрия Разумкова.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

Как сообщалось ранее, Разумков заявил, что на Украине есть только один народ — украинский, многонациональный, но при этом единый.

«Единый народ Украины — это, конечно, громко, сказано. И, главное, используемые методы «подтверждения» этого единства хороши: то столицу одной части «единого» народа с самолётов отбомбят, то по другой из артиллерии ударят, то несогласных в третьей сожгут, то у четвертых храмовые сооружения отнимут, а ещё и вообще своей Церкви попытаются лишить. Единство от этого, конечно, «крепнет». И всё это — трагическая реальность сегодняшней Украины.

Надо сказать, что и у нас есть пусть не такие рьяные, но не менее вредные активисты, которые всё хотят нас всех, граждан России, объединить в единый народ. Аккуратнее надо быть с такой материей. Как политическая нация — да, мы едины. Мне не нравится слово «россияне» — возможно, потому что его как-то по-особенному произносил Борис Ельцин. Но нравится или не нравится — это одно, а возможные последствия бездумного «единения» — другое. Этнически, как частички и представители своих народов, мы все, граждане России, разные. И в этом — наша сила. Основа сохранения любой живой системы — присущее ей многообразие видов. Исчезновение видов — путь к деградации.

Так что Украину можно только пожалеть: она последовательно деградирует и в этническом, и в идеологическом смысле. Обратите внимание, что говорит спикер Верховной рады: парламент Украины намерен консолидировать общество «вокруг тех, кто будет нас объединять». Не вокруг идей, не вокруг задач, а — вокруг личностей. Такого даже в середине XX века в СССР не было. Объединиться вокруг «дела Ленина — Сталина» было, а вот объединиться вокруг Сталина не было. Так что Украина вновь показывает нам пример, которому нельзя следовать», — отметил Михаил Демурин.