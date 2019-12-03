Ярославский дептранс отдал выгодный маршрут своему предприятию без конкурса
Ярославль, 3 декабря, 2019, 12:17 — ИА Регнум. Ярославское УФАС вынесло предупреждение департаменту транспорта Ярославской области в связи с нарушением им антимонопольного законодательства. Документ размещен на сайте ведомства, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
К антимонопольщикам обратилось ООО «Рыбинское ПАТП-1», которое с 2015 года перевозило пассажиров по маршруту № 500 «Ярославль — Рыбинск». Автобусное сообщение между двумя крупнейшими городами области является одним из наиболее востребованных и выгодных. С июня 2018 года департамент транспорта расторг договор с компанией в одностороннем порядке «в связи с неоднократными нарушениями». После этого договор на работу на этом маршруте был заключен с «Ярославским АТП», учредителем которого является региональное правительство.
Закон обязывает департамент транспорта проводить конкурс, но регулирующий орган не стал этого делать.
Антимонопольная служба потребовала устранить нарушение закона в срок не позднее 11 января 2020 года. В противном случае будет возбуждено антимонопольное дело.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, государственное «Ярославское АТП» ушло с рынка перевозок Переславля и Ростовского района, уступив перевозчикам из Подмосковья. Тогда госпредприятие даже не участвовало в конкурсных процедурах.