В Кемеровской области появится первая "шорская" улица
Кемеровская область, 5 октября, 2011, 09:05 — ИА Регнум. В Таштаголе, что на юге Кемеровской области, планируется строительство первой в городе "шорской" улицы. Такое решение принято в рамках подписанного соглашения о сотрудничестве между Таштагольским районом и Ассоциацией шорского народа, сообщили корреспонденту ИА REGNUM сегодня, 5 октября, в пресс-службе обладминистрации.
На новой улице будут располагаться индивидуальные жилые дома. По предложению главы Таштагольского района
Кроме того, стороны договорились о взаимодействии в решении проблем шорского народа, проживающего на территории Таштагольского района, для чего запланированы регулярные встречи, на которых будут рассматриваться важные вопросы, вырабатываться предложения по реализации совместных программ.