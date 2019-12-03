Кемеровская область, 5 октября, 2011, 09:05 — ИА Регнум. В Таштаголе, что на юге Кемеровской области, планируется строительство первой в городе "шорской" улицы. Такое решение принято в рамках подписанного соглашения о сотрудничестве между Таштагольским районом и Ассоциацией шорского народа, сообщили корреспонденту ИА REGNUM сегодня, 5 октября, в пресс-службе обладминистрации.

На новой улице будут располагаться индивидуальные жилые дома. По предложению главы Таштагольского района Владимир Макута улицу планируется назвать в честь Георгия Челбогашева, который с 1989 по 2003 год занимал должность заместителя главы Таштагола по национальным вопросам, потом стал замом главы по экономическим вопросам, но в этой должности не проработал и года - погиб в автомобильной катастрофе.

Кроме того, стороны договорились о взаимодействии в решении проблем шорского народа, проживающего на территории Таштагольского района, для чего запланированы регулярные встречи, на которых будут рассматриваться важные вопросы, вырабатываться предложения по реализации совместных программ.