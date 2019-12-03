В Баку 3 декабря состоялись переговоры глав МИД России и Азербайджана Сергея Лаврова и Эльмара Мамедъярова. Они провели встречу один на один, в ходе которой обсудили вопросы двустороннего сотрудничества и урегулирование нагорно-карабахского конфликта. На 12:00 мск запланирована совместная пресс-конференция министров иностранных дел по итогам в Баку. Кроме того, состоится подписание Плана межмидовских консультаций на 2020 год.

Mfa.gov.az Сергей Лавров и Эльмар Мамедъяров

12:05 МИД Азербайджана">Встреча Сергея Лаврова с Эльмаром Мамедъяровым в Баку. МИД Азербайджана

12:06 Баку. Иван Шилов © ИА REGNUM

12:10 МИД России">Совместная пресс-конференция Сергея Лаврова и Эльмара Мамедъярова в Баку. МИД России

12:27 Мы как сопредседатели будем содействовать решению карабахского конфликта, заявил глава МИД России Сергей Лавров в ходе совместной пресс-конференции с главой МИД Азербайджана Эльмаром Мамедьяровым в Баку.

12:29 «У нас есть понимание, что существуют возможности для компромисса. Дело непростое, конфликт один из наиболее длительных на пространстве бывшего СССР. Но мы признательны нашим азербайджанским друзьям, что те идеи, которые продвигает Россия в двустороннем плане и в качестве сопредседателя МГ ОБСЕ — они находят понимание», — отметил Лавров.

12:31 Переговоры по урегулированию нагорно-карабахского конфликта находятся в тупике, заявил глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров: «Нынешнее состояние переговорного процесса по нагорно-карабахскому вопросу никуда не ведет».

12:36 Лавров отметил, что обе стороны признают существование компромисса. Речь идет об одном из самых затяжных конфликтов на пространстве бывшего СССР. «Мы как сопредседатели будем содействовать решению. Надеемся, что будут результаты», — сказал российский министр. Подробности в материале: Лавров: Россия будет содействовать решению карабахского конфликта

12:39 Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров заявил, что переговоры по урегулированию нагорно-карабахского конфликта находятся в тупике. Читайте подробнее: МИД Азербайджана рассказал о состоянии переговоров по Карабаху

12:52 Президенты России и Азербайджана задают тональность двусторонним отношениям между Москвой и Баку, которые приобретают все более доверительный характер, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

12:53 Лавров выразил уверенность, что российско-азербайджанский товарооборот к концу 2019 года достигнет $3 млрд: «Экономика — фундамент наших отношений, бурно растет торговля. В этом году товарооборот, уверен, достигнет $3 млрд».

13:02 Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал военно-техническое сотрудничество важной сферой стратегического партнёрства России и Азербайджана: «Я могу только подчеркнуть, что военно-техническое сотрудничество — это одна из сфер, важных сфер нашего стратегического партнёрства с Азербайджаном».

13:05 Двусторонние отношения России и Азербайджана становятся доверительнее, их тональность задана диалогом президентов двух стран. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров 3 декабря на пресс-конференции по итогам переговоров с главой азербайджанского МИД Эльмаром Мамедъяровым. Подробности в материале: Лавров дал оценку отношениям Азербайджана и РФ

13:10 Эльмар Мамедъяров. 03.12.2019 . mid.ru

13:18 Уверенность в том, что товарооборот между Россией и Азербайджаном в 2019 году составит порядка 3 млрд долларов, выразил министр иностранных дел России Сергей Лавров на совместной пресс-конференции по итогам переговоров с азербайджанским главой МИД Эльмаром Мамедъяровым, которая прошла в Баку. В разговоре с Мамедъяровым Лавров назвал экономическую сферу фундаментом отношений между двумя странами. И отметил растущий товарооборот между Россией и Азербайджаном. «В этом году товарооборот, уверен, достигнет $3 млрд», — заявил он. Об этом: Товарооборот между РФ и Азербайджаном в 2019 году составит $3 млрд — Лавров

13:51 Министр иностранных дел России Сергей Лавров подчеркнул важность военно-технического сотрудничества с Азербайджаном. Глава внешнеполитического ведомства России прокомментировал заявление премьер-министра Армении Никола Пашиняна, который призвал страны ОДКБ отказаться от военной поддержки Азербайджана из-за конфликта в Карабахе. Читайте также: Россия продолжит развивать военное сотрудничество с Азербайджаном — Лавров

14:53 Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на встрече с азербайджанским коллегой Эльмаром Мамедъяровым выразил благодарность за бережное отношение к русской культуре и языку в Азербайджане.