Ульяновск, 3 декабря, 2019, 11:38 — ИА Регнум. В Ульяновском индустриальном парке «Заволжье» появится производство кондитерских смесей. Фабрика будет строиться за счёт датского инвестора. Соответствующее соглашение заключено в рамках рабочего визита делегации региона в Данию, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ульяновского губернатора.

Ulgov.ru Подписание соглашения

Соглашение предусматривает строительство фабрики по производству сухих и жидких пищевых смесей для хлебопекарной и кондитерской промышленности. Подписи под документом поставили председатель совета директоров компании «Кредин А/C» Халвор Лиодден, губернатор Ульяновской области Сергей Морозов и генеральный директор региональной корпорации развития Сергей Васин.

Инновационное производство кондитерских смесей разместится на территории индустриального парка «Заволжье» в Ульяновске. Объем инвестиций в проект составит не менее 200 млн рублей. В ближайшее время инвестор приступит к проектированию будущего завода.

Сергей Морозов напомнил, что у региона есть «успешный опыт» сотрудничества с Данией в сфере инвестиций. В настоящее время три компании реализуют свои проекты на территории Ульяновской области.

«Это Hempel — завод по производству красок, Skamol — предприятие по изготовлению высокотемпературных теплоизоляционных материалов из диатомита в Инзенском районе и компания Vestas, реализовавшая уникальный проект в сфере энергетического машиностроения по производству компонентов для ветрогенераторов», — сказал Сергей Морозов, отметив, что в настоящее время идут переговоры с рядом других компаний.

На территории индустриального парка «Заволжье» 27 резидентов реализуют 35 инвестиционных проектов. Общий объём вложенных инвестиций превышает 44 млрд рублей, создано свыше 4 тыс. новых рабочих мест для жителей региона. При выходе на полную производственную мощность будет создано более 5,5 тыс. рабочих мест.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2019 года стало известно, что компания Bridgestone планирует реализовать инвестиционный проект по строительству регионального логистического комплекса для хранения и дистрибуции шин в парке «Заволжье». Общий объем инвестиций в проект составит около 15 млн евро. Также в нём планируют разместиться японские компании.

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Резидентами парка «Заволжье» в региональный бюджет за период с 2009 года по первое полугодие 2019 годах перечислено 19,2 млрд рублей налоговых платежей, в том числе за первое полугодие 2019 года — более 2,2 млрд рублей.