Датская компания создаст в Ульяновске производство кондитерских смесей
Ульяновск, 3 декабря, 2019, 11:38 — ИА Регнум. В Ульяновском индустриальном парке «Заволжье» появится производство кондитерских смесей. Фабрика будет строиться за счёт датского инвестора. Соответствующее соглашение заключено в рамках рабочего визита делегации региона в Данию, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ульяновского губернатора.
Соглашение предусматривает строительство фабрики по производству сухих и жидких пищевых смесей для хлебопекарной и кондитерской промышленности. Подписи под документом поставили председатель совета директоров компании «Кредин А/C» Халвор Лиодден, губернатор Ульяновской области Сергей Морозов и генеральный директор региональной корпорации развития Сергей Васин.
Инновационное производство кондитерских смесей разместится на территории индустриального парка «Заволжье» в Ульяновске. Объем инвестиций в проект составит не менее 200 млн рублей. В ближайшее время инвестор приступит к проектированию будущего завода.
Сергей Морозов напомнил, что у региона есть «успешный опыт» сотрудничества с Данией в сфере инвестиций. В настоящее время три компании реализуют свои проекты на территории Ульяновской области.
На территории индустриального парка «Заволжье» 27 резидентов реализуют 35 инвестиционных проектов. Общий объём вложенных инвестиций превышает 44 млрд рублей, создано свыше 4 тыс. новых рабочих мест для жителей региона. При выходе на полную производственную мощность будет создано более 5,5 тыс. рабочих мест.
Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2019 года стало известно, что компания Bridgestone планирует реализовать инвестиционный проект по строительству регионального логистического комплекса для хранения и дистрибуции шин в парке «Заволжье». Общий объем инвестиций в проект составит около 15 млн евро. Также в нём планируют разместиться японские компании.
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Резидентами парка «Заволжье» в региональный бюджет за период с 2009 года по первое полугодие 2019 годах перечислено 19,2 млрд рублей налоговых платежей, в том числе за первое полугодие 2019 года — более 2,2 млрд рублей.