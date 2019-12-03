Омичи почтили память Неизвестного Солдата
Омск, 3 декабря, 2019, 11:36 — ИА Регнум. В Омске в парке Победы 3 декабря прошла акция памяти, посвященная Дню Неизвестного Солдата. Об этом ИА REGNUM сообщили в областном правительстве.
Чтобы вспомнить пропавших без вести защитников Отечества, в парк пришли их родные и близкие, ветераны Великой Отечественной войны и боевых действий, представители общественных организаций, чиновники и другие.
«Сегодня, 3 декабря, мы чествуем Неизвестных Солдат. Памятная дата установлена по инициативе поисковиков», — подчеркнула председатель Омского регионального отделения Поискового движения России Галина Кудря.
По её словам, отряд из Омской области уже 20 лет подряд выезжает в места, где сражались омичи. За эти годы омский отряд поднял останки двух тысяч солдат, установил десятки имен. Будущая экспедиция будет посвящена 75-летию Победы.
Память павших в боях за Родину почтили минутой молчания. Участники торжественной церемонии возложили цветы к Вечному огню и монументу Матери-Сибирячки с сыном.
Напомним, День Неизвестного Солдата отмечают в России ежегодно 3 декабря.
Как сообщало ИА REGNUM, в Новосибирске открыли памятник Неизвестному Солдату по проекту студентки.