Омск, 3 декабря, 2019, 11:36 — ИА Регнум. В Омске в парке Победы 3 декабря прошла акция памяти, посвященная Дню Неизвестного Солдата. Об этом ИА REGNUM сообщили в областном правительстве.

Omskportal.ru Акция памяти в Омске, посвященная Дню Неизвестного Солдата

Чтобы вспомнить пропавших без вести защитников Отечества, в парк пришли их родные и близкие, ветераны Великой Отечественной войны и боевых действий, представители общественных организаций, чиновники и другие.

«Сегодня, 3 декабря, мы чествуем Неизвестных Солдат. Памятная дата установлена по инициативе поисковиков», — подчеркнула председатель Омского регионального отделения Поискового движения России Галина Кудря.

По её словам, отряд из Омской области уже 20 лет подряд выезжает в места, где сражались омичи. За эти годы омский отряд поднял останки двух тысяч солдат, установил десятки имен. Будущая экспедиция будет посвящена 75-летию Победы.

Память павших в боях за Родину почтили минутой молчания. Участники торжественной церемонии возложили цветы к Вечному огню и монументу Матери-Сибирячки с сыном.

Напомним, День Неизвестного Солдата отмечают в России ежегодно 3 декабря.

Как сообщало ИА REGNUM, в Новосибирске открыли памятник Неизвестному Солдату по проекту студентки.