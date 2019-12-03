Новосибирск, 3 декабря, 2019, 11:33 — ИА Регнум. За девять месяцев 2019 годамиграционная убыль численности населения Сибирского федерального округа составила 5,9 тыс. человек, сообщает Новосибирскстат.

Novosibstat.gks.ru Скриншот с официального сайта Новосибирскстата

С января по сентябрь в Сибирь приехали 407 421 человек, а покинули округ — 413 367 человек.

По данным регионального органа статистики, наибольшая миграционная убыль в Омской области — 8,5 тыс. человек. Число прибывших в регион — 36 845 человек, убывших — 45 355 человек.

Миграционный прирост наблюдался в четырёх регионах Сибири: Новосибирской (7,1 тыс. человек) и Томской (1,7 тыс. человек) областях, Туве и Алтае (по 0,9 тыс. человек соответственно).