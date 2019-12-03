Москва, 4 декабря, 2019, 00:43 — ИА Регнум. Советская военная техника в ряде случаев ещё вполне может продемонстрировать свою мощь, особенно если её вовремя модернизировать. Какие возможности покажут большой противолодочный корабль «Маршрал Шапошников» и подводная лодка «Иркутск» после дооснащения их новым оружием, рассказывает обозреватель ИА REGNUMЛеонид Нерсисян.

U.S. Navy Большой противолодочный корабль «Маршал Шапошников»

БПК «Маршал Шапошников» предназначался для охоты за подводными лодками противника и в силу своей узкой специализации не может наносить удары по наземным целям или противостоять массированной атаке с воздуха. Хотя для отражения воздушной атаки корабли этого проекта и оснащались зенитно-ракетным комплексом «Кинжал».

Модернизация корабля «Маршал Шапошников» интересна как замысел сделать узкоспециализированный корабль «широкопрофильным». Для этого пусковые установки противолодочных ракет «Раструб» будут заменены на пусковые установки для знаменитых «Калибров», а ЗРК «Кинжал» на более современный «Полимент-Редут». Таким образом корабль, сохранив противолодочные возможности, приобретёт способность уничтожать наземные и надводные цели. По заявлению замминистра обороны Алексея Криворучко, корабль будет модернизирован на Дальневосточных судостроительных предприятиях в 2020 году. Там же модернизируется подводная лодка «Иркутск», которая станет крупнейшим носителем крылатых ракет семейства «Калибр» и «Оникс», а в будущем и гиперзвуковых «Цирконов».

Читайте подробности в статье Леонида Нерсисяна «На что будут способны корабли постройки СССР после модернизации?».