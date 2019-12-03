Долг Ярославля в ближайшие пять лет не сократится — прогноз
Ярославль, 3 декабря, 2019, 11:20 — ИА Регнум. Муниципальный долг Ярославля не сократится в ближайшие пять лет. Такие сведения содержатся в «Бюджетном прогнозе города Ярославля на долгосрочный период до 2025 года», который опубликован мэрией города. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Согласно документу, долг города на начало 2020 года составит 6 млрд 913 млн рублей и останется таким же до 2025 года. Предпосылок для сокращения долга нет. Так, согласно прогнозу, в 2021—2023 годах доходы бюджета будут сокращаться, и лишь в 2024 начнется рост. При этом собственные доходы бюджета запланированы с ростом, а поступления из областного бюджета — с падением. В 2022—2023 годах возможно снижение и расходов городского бюджета.
Постановление об утверждении бюджетного прогноза подписала первый заместитель мэра Ярославля Алла Кибец. В июне 2019 года мэр города Владимир Волков, выступая в муниципалитете, заявил о том, что представит к концу года «программу по возврату кредитных средств». Мэр обещал «за семь лет с кредитом разобраться».
Судя по официальному прогнозу, пока разобраться с кредитом у городских властей не получается.