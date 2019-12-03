Ярославль, 3 декабря, 2019, 11:20 — ИА Регнум. Муниципальный долг Ярославля не сократится в ближайшие пять лет. Такие сведения содержатся в «Бюджетном прогнозе города Ярославля на долгосрочный период до 2025 года», который опубликован мэрией города. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Мэрия Ярославля

Согласно документу, долг города на начало 2020 года составит 6 млрд 913 млн рублей и останется таким же до 2025 года. Предпосылок для сокращения долга нет. Так, согласно прогнозу, в 2021—2023 годах доходы бюджета будут сокращаться, и лишь в 2024 начнется рост. При этом собственные доходы бюджета запланированы с ростом, а поступления из областного бюджета — с падением. В 2022—2023 годах возможно снижение и расходов городского бюджета.

Постановление об утверждении бюджетного прогноза подписала первый заместитель мэра Ярославля Алла Кибец. В июне 2019 года мэр города Владимир Волков, выступая в муниципалитете, заявил о том, что представит к концу года «программу по возврату кредитных средств». Мэр обещал «за семь лет с кредитом разобраться».

Судя по официальному прогнозу, пока разобраться с кредитом у городских властей не получается.