Москва, 3 декабря, 2019, 11:14 — ИА Регнум. Больше сотни студентов Высшей школы экономики (ВШЭ) собрались у входа в Кунцевский районный суд, чтобы поддержать своего сверстника — видеоблогера Егора Жукова, обвиняемого в призывах к экстремизму, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Студенты у входа в Кунцевский районный суд Москвы

Не только зал заседаний, но и просмотровый зал был забит людьми, и судебным приставам по распоряжению администрации суда пришлось буквально за руки выводить из здания пытающихся попасть внутрь студентов.

Молодые люди с невероятным упорством игнорировали все предупреждения судебных приставов и не собирались покидать здание. «Мы здесь для обеспечения гласности процесса», «мы здесь никому не мешаем» и «мы имеем право присутствовать» попеременно звучало в толпе.

В итоге приставам удалось выставить студентов из здания суда. Группу поддержки Жукова, стоявшую в холле, приставы вывели по одному на улицу. Но и тогда толпа не разошлась, а осталась дожидаться новостей у входа в суд.