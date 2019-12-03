Берлин, 3 декабря, 2019, 11:20 — ИА Регнум. Немецкий автопроизводитель Mercedes-Benz не будет в 2020 году участвовать в Нью-Йоркской автомобильной выставке. Об этом сообщается на портале CarsWeek.

Эмблема Mersedes

Неучастие в автовыставке сотрудники компании объясняют тем, что концерн Daimler (в который входит Mercedes-Benz) избавляется от расходов на различные выставки и автомобильные салоны. Освободившиеся средства автокомпания намерена сосредоточить на рекламные кампании в рамках собственных мероприятий, которые будут транслироваться в онлайн режиме. Кроме того, средства будут направлены на рекламу в интернете.

В 2019 году автопроизводитель не участвовал в Детройтском автомобильном шоу. По предварительной информации, автопроизводитель может отказаться от участия в международном автомобильном салоне в Лос-Анджелесе. Однако эта информация еще официально не подтверждена.

Таким образом, постепенно Mercedes остаётся без собственных площадок на основных автосалонах США. При этом отказ от участия в Нью-Йоркском автошоу не стоит рассматривать как постоянный, так как менеджеры могут пересмотреть подход к автомобильным выставкам.

«Бренды меняют свои маркетинговые стратегии. Надеемся, в следующем году мы узнаем подробности», — заявил президент международного автомобильного салона в Нью-Йорке Марк Шейнберг.

Напомним, в конце ноября 2019 года официальный представитель компании Mercedes на авторынке России «Мерседес-Бенц РУС» объявил об отзывной компании 361 модели Sprinter.