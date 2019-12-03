Калуга, 3 декабря, 2019, 14:26 — ИА Регнум. Специалисты «Россети Центр и Приволжье Калугаэнерго» приняли участие в региональной выставке инновационных цифровых технологий и оборудования, сообщили 3 декабря корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе компании.

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Энергетики представили концепцию «Цифровой трансформации-2030», которая уже реализуется в электросетевом комплексе региона. В частности, на выставке был представлен макет реклоузера. Это оборудование устанавливается в рамках проекта автоматизации распределительной сети 6−10 кВ, направленного на повышение ее надёжности, наблюдаемости и управляемости. Также интерес у посетителей выставки вызвал «умный счётчик». Проект по установке интеллектуальных приборов учета с дистанционным автоматизированным сбором данных компания реализует с середины 2018 года. Строительно-монтажные работы в рамках данного проекта практически завершены. Смонтировано порядка 150 тыс. интеллектуальных приборов учета.

«Проект «Цифровая трансформация-2030», который реализуется в рамках исполнения майских указов президента РФ, касается буквально каждого. Эта программа позволит повысить надежность, качество, доступность оказания услуг по передаче электроэнергии и технологическому присоединению потребителей, сформировать новую инфраструктуру для максимально эффективного процесса передачи электроэнергии между субъектами электроэнергетики, а также развивать конкурентные рынки сопутствующих услуг», — сказал исполняющий обязанности директора «Россети Центр и Приволжье Калугаэнерго» Владислав Острик.