Ярославль, 3 декабря, 2019, 10:46 — ИА Регнум. Ярославские власти вернут епархии здание бывшего подворья Толгского монастыря, расположенное по адресу площадь Челюскинцев, 7. Проект решения об этом мэрия направила в муниципалитет, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Дом подворья Толгского монастыря

Здание площадью около 300 квадратных метров было построено в 1808 году. До недавнего времени там жили люди, но в настоящее время дом полностью расселен.

К городским властям обратилась Ярославская епархия Русской православной церкви о безвозмездной передаче здания на основании федерального закона о возврате религиозного имущества. Согласно архивной справке, здание являлось главным домом обширного подворья Толгского монастыря на Стрелке. Сейчас это объект культурного наследия регионального значения.