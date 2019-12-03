Президент России Владимир Путин открыл в Сочи цикл совещаний, посвященных военной тематике. В 2019 году порядок проведения встреч изменился: теперь каждая серия совещаний будет посвящена отдельному виду или роду войск. 2 декабря состоялась сессия, посвященная развитию Военно-морского флота. 3 декабря в резиденции президента «Бочаров ручей» запланировано второе совещание по вопросам развития ВМФ. Новый формат предусматривает также посещение вместе с руководством оборонного ведомства соответствующих воинских частей и предприятий ОПК. Статистика выполнения поручений, данных по итогам предыдущих встреч, по оценке Путина, удовлетворительна: выполнено 70%, остальные задачи находятся в разной степени исполнения. Кроме того, 3 декабря глава государства посетит Российский международный олимпийский университет, который отмечает 10-летний юбилей, а также, по случаю Международного дня инвалидов, встретится с параолимпийцами. [[[picture1]]]

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин. Иван Шилов ИА REGNUM

10:59 2 декабря президент России Владимир Путин заявил о необходимости наращивать в ближайшие годы боевые возможности Военно-морского флота. По его словам, в значительной степени это зависит от поступления в боевой состав флота фрегатов и подводных лодок, модернизированных для использования гиперзвуковых ракет «Циркон».

11:21 Атомный ледокольный флот внёс уникальный вклад в освоение Арктики и в создание условий для надёжной работы Северного морского пути. Об этом 3 декабря заявил президент России Владимир Путин. «Реализация столь масштабного проекта стала возможна благодаря высочайшей компетентности и ответственному отношению к делу специалистов в самых разных отраслях отечественной экономики, фундаментальной и прикладной науки», — заявил Путин. 3 декабря 1959 года в эксплуатацию было принято первое в мире гражданское судно с ядерной силовой установкой — атомный ледокол «Ленин». Читайте подробнее: Путин отметил вклад ледокольного флота в освоение Арктики

11:31 Владимир Путин на совещании с руководством Минобороны и предприятий оборонно-промышленного комплекса по вопросу развития Военно-морского флота России. 02.12.2019, Сочи. kremlin.ru

12:04 2 декабря Путин подчеркнул, что поступление на вооружение ВМФ новейших кораблей способно кардинально менять ситуацию на театрах войны — по его словам, гиперзвуковое оружие на флоте становится чрезвычайно важным для сохранения стратегической стабильности.

13:07 Президент России Владимир Путин обсудит вопросы гособоронзаказа для Военно-морского флота. Об этом 3 декабря заявил журналистам прес-секретарь президента России Дмитрий Песков. «Путин отправится в свою резиденцию «Бочаров Ручей», где опять засядет с нашими военными, с нашим генералитетом, с представителями оборонно-промышленного комплекса. Продолжится серия совещаний», — заявил Песков. Читайте также: Путин обсудит тему гособоронзаказа для Военно-морского флота — Песков

13:14 Совещание по вопросу развития Военно-морского флота России. 03.12.2019, Сочи. kremlin.ru

13:50 В Олимпийском институте в Сочи параолимпийцы ждут президента РФ Владимира Путина. Отметим, что 3 декабря состоится официальное мероприятие в честь 10-летия Олимпийского университета! Поздравить РМОУ с юбилеем приедут знаменитые гости, в их числе олимпийские чемпионы Алексей Немов, Елена Исинбаева и Светлана Хоркина.

14:07 У президента России сегодня запланирована встреча с параолимпийцами во главе с председателем Параолимпийского комитета РФ Владимиром Лукиным. «Поздравит их с этим днем. Хотя сам Путин сам неоднократно говорил, что ему не импонирует слово «инвалид», глядя на этих мужественных людей», — указал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

14:39 2 декабря президент России назвал в числе приоритетных задач сохранение набранных темпов развития ВМФ с созданием координированной работы органов государственного и военного управления, промышленного и научного комплексов страны. По его словам, рост боевых возможностей флота во многом будет зависеть от планового поступления в боевой состав ВМФ фрегатов, эсминцев, универсальных десантных кораблей и подводных лодок, подготовленных для применения гиперзвуковых ракет «Циркон».

15:21 Президент Владимир Путин посетил Российский международный олимпийский университет в Сочи, чтобы лично поздравить студентов и преподавателей вуза. В ходе визита главе государства продемонстрировали интерактивную фигуру Зевса. Подробности в материале: Путин посетил Российский международный олимпийский университет в Сочи

15:29 Для параолимпийцев будут выделяться квоты на обучение в Российском международном олимпийском университете. Как передаёт корреспондент, об этом 3 декабря заявил президент России Владимир Путин во время своего визита в Российском международном олимпийском университете для параолимпийцев, который находится в Сочи. Чемпион параолимпийских игр по футболу среди лиц с церебральным параличом Иван Потехин в ходе встречи попросил Путина подумать над выделением квот в университете на обучение для параолимпийцев. «Это большой шанс для спортсменов перезапустить как-то свою карьеру и продолжить ее в индустрии спорта, в том, что тебе родное. За десять лет я всего лишь второй студент из паралимпийской семьи. Хотелось бы попросить как-то выделять гранты, хотя гранты выделяются, именно квоты для паралимпийцев», — заявил Потехин. «Хорошо. Я даже, честно говоря, до этого не додумался. Спасибо, что подсказали, будем делать», — ответил Путин. Читайте также: Путин поддержал идею выделения квот в РМОУ для параолимпийцев

15:40 Государство продолжит линию на поддержку спортсменов в России. Об этом 3 декабря заявил президент России Владимир Путин на встрече в Российском международном олимпийском университете для параолимпийцев, который находится в Сочи. «У нас очень важно развивать не только олимпийское, но и паралимпийское движение, нам нужно ещё массовый спорт развивать. И причем для всех: и для молодых ребят, и у кого есть ограничения по здоровью, у кого нет его, все должны заниматься спортом», — заявил Путин. По его словам, количество людей, занимающихся спортом, «увеличилось серьёзно, но всё-таки нам есть ещё к чему стремиться», поскольку в соседних государствах количество занимающихся спортом на тысячу человек больше, чем в России. Подробности в материале: Спортом должны заниматься все — Путин

16:30 Российский международный олимпийский университет (РМОУ) основан в 2009 году. В качестве учредителей выступили Министерство спорта, Олимпийский комитет России и группа «Интеррос». Деятельность РМОУ ориентирована на подготовку высококвалифицированных специалистов в области спортивного менеджмента для российской и мировой индустрии спорта, олимпийского и паралимпийского движения. Кампус РМОУ рассчитан на единовременное обучение до 500 студентов. Попечительский совет университета возглавляет Владимир Путин, глава наблюдательного совета — Почётный президент Олимпийского комитета России, член Международного олимпийского комитета Александр Жуков.

16:33 Расширение НАТО создаёт одну из потенциальных угроз безопасности России. Как передаёт корреспондент, об этом 3 декабря заявил президент России Владимир Путин перед началом совещания по вопросам развития ВМФ в Сочи. «Сегодня мы обязаны исходить из того, что расширение НАТО, развитие военной инфраструктуры вблизи российских границ — это одна из потенциальных угроз безопасности нашей страны», — заявил Путин. Об этом: Путин: расширение НАТО создаёт угрозы для России

16:40 Совещание по вопросу развития ВМФ России. 03.12.2019, Сочи. kremlin.ru

16:58 По итогам 2019 года у военно-морского флота России появится более 480 новых образцов техники и вооружений. Как передаёт корреспондент, об этом 3 декабря заявил президент России Владимир Путин. «В рамках гособоронзаказа в текущем году ВМФ получит более 480 основных образцов вооружения и техники», — заявил Путин. Среди них — две подводные лодки, четыре береговых ракетных комплекса, три воздушных судна, 23 надводных корабля и судна обеспечения и более 400 единиц ракетного и торпедного оружия. Об этом: Путин рассказал о масштабах модернизации военно-морского флота России

17:02 Число ракет большой дальности «Калибр», составляющих основу огневой мощи стратегических неядерных сил ВМФ России, будет удвоено до 2023 года. Как передаёт корреспондент, об этом 3 декабря заявил президент России Владимир Путин. «Эти ракеты, как известно, способны поражать цель на расстоянии до 1500 км. При этом выполнение заданий госпрограммы вооружений позволит до 2023 года увеличить их количество более чем вдвое», — заявил Путин. Об этом: Число ракет «Калибр» будет удвоено до 2023 года — Путин о ВМФ России

17:07 Владимир Путин. Посещение Российского международного олимпийского университета. С ректором университета Львом Белоусовым. 03.12.2019 kremlin.ru

17:25 Владимир Путин встретился со спортсменами-параолимпийцами, членами сборных России в Сочи. 03.12.2019 kremlin.ru

17:53 Владимир Путин осмотрел частную коллекцию олимпийских артефактов, принадлежащую главе «Интерроса» Владимиру Потанину. Сочи. 03.12.2019 kremlin.ru

18:13 [[[video-0]]] Владимир Путин в Международный день инвалидов приехал к параолимпийцам

18:22 [[[video-1]]] «С дзюдоистами — это само собой разумеется»: Путин сел на пол, чтобы сфотографироваться с параолимпийцем-колясочником

19:07 Встреча с параолимпийцами и торжественное заседание, посвященное 10-летию РМОУ, в Сочи 03.12.2019 kremlin.ru

19:54 Как сообщает пресс-служба Параолимпийского комитета России (ПКР), во встрече приняли участие генеральный секретарь ПКР, 5-кратный чемпион Параолимпийских игр по плаванию Андрей Строкин; вице-президент ПКР, 3-кратная чемпионка Параолимпийских игр по лёгкой атлетике Ольга Семенова; 3-кратный чемпион Параолимпийских игр по плаванию спорта лиц с ПОДА Андрей Калина; 2-кратный чемпион Параолимпийских игр по горнолыжному спорту лиц с ПОДА Алексей Мошкин; чемпион Параолимпийских игр по футболу лиц с ЦП Иван Потехин; серебряный и 2-кратный бронзовый призёр Параолимпийских игр по дзюдо спорта слепых Татьяна Савостьянова; серебряный призёр Параолимпийских игр по следж-хоккею Вадим Селюкин; бронзовый призёр Параолимпийских игр по пауэрлифтингу Владимир Кривуля; бронзовый призёр Параолимпийских игр по дзюдо спорта слепых Алеся Степанюк; чемпионы мира 2019 года по фехтованию на колясках Роман Федяев и Артур Юсупов; чемпионка мира 2019 года по стрельбе из лука спорта лиц с ПОДА Светлана Баранцева; 2-кратный чемпион мира 2019 года по плаванию спорта лиц с ПОДА Андрей Николаев; чемпион мира 2019 года по плаванию спорта лиц с ПОДА Богдан Мозговой; победители и призёры чемпионата Европы 2019 года по дзюдо спорта слепых Руслан Албагачиев, Заур Джабраилов, Ольга Забродская, Василий Кутуев, Шамиль Магомедов, Наталья Овчинникова, Виктор Руденко, Нух Салихов, старший тренер сборной команды России по дзюдо спорта слепых Ислам Ибрагимов и другие.

20:01 Спортсмены рассказали президенту о том, что победы сборной России по дзюдо связывают с тем, что Путин даже в час ночи наблюдает за соревнованиями дзюдоистов. Президент подтвердил, что очень болеет за российских спортсменов.