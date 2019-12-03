Москва, 3 декабря, 2019, 10:25 — ИА Регнум. Десятки студентов Высшей школы экономики (ВШЭ) пришли 3 декабря в Кунцевский районный суд Москвы. Об этом передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Кунцевский суд Москвы и группа поддержки Егора Жукова

В суде начинается рассмотрение по существу дела видеоблогера и студента Высшей школы экономики Егора Жукова. У здания суда выстроилась очередь из желающих его поддержать.

Как сообщало ИА REGNUM, Жукова задержали после митинга 27 июля в Москве по подозрению в участии в массовых беспорядках 27 июля (ч. 2 ст. 212 УК РФ). Однако позднее обвинение переквалифицировали на призывы к экстремизму в видеороликах, выложенных им на YouTube (ст. 280 УК РФ).