Санкт-Петербург, 3 декабря, 2019, 10:22 — ИА Регнум. Сотрудники управления Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу взяли пробы воздуха в на территории ближайшей жилой застройки вблизи пожара на складе в поселке Шушары (Московское шоссе, д. 54).

ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу Пожар на складе в Петербурге

Напомним, масштабный пожар складского ангара ЗАО «Логистик Терминал» охватил шесть тысяч кв. метров склада с каучуком, фанерой и другими горючими материалами. В настоящее время пожар локализован.

На место выехали сотрудники Роспотребнадзора совместно с представителями ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербург». Установлено, что ближайшая жилая застройка находится на расстоянии более 1000 м от горящего склада.

Взяты пробы атмосферного воздуха на содержание основных загрязняющих веществ.

«Отобранные пробы атмосферного воздуха направлены в лабораторию ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербург» для проведения исследований. О результатах исследований будет размещена дополнительная информация», — заявили в пресс-службе управления Роспотребнадзора.