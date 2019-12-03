Прибайкальский район, Бурятия, 3 декабря, 2019, 10:01 — ИА Регнум. В селе Турка на Байкале работал пункт приёма и отгрузки древесины. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Байкальской природоохранной прокуратуры, деятельность велась к тому же на самовольно захваченной земле, которая в результате оказалась захламлена опилками и другими отходами.

Сайт Байкальской межрегиональной природоохранной прокуратуры baikalproc.ru Территория незаконной лесопилки на Байкале была захламлена

Между тем, согласно постановлению правительства России от 2001 года, в границах Центральной экологической зоны озера запрещено строить объекты лесной промышленности и деревообрабатывающих предприятий.

«Для восстановления экологического порядка прокурор обратился в суд с иском о запрете использования земельного участка, обязании юридическое лицо демонтировать пилораму и иные связанные с ней постройки, освободить самовольно занятый участок от пиломатериалов и отходов лесопиления», — сообщили в прокуратуре.

Судья с доводами прокурора согласился и удовлетворил эти требования.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее судебная коллегия Иркутского областного суда обязала туристическую базу на острове Ольхон снести строения на незаконно занятом земельном участке. Кроме того, компанию обязали возместить ущерб окружающей среде.

Читайте также: Турбазу обязали снести незаконные постройки на Байкале