Барнаул, 3 декабря, 2019, 09:53 — ИА Регнум. Заблудившийся пассажир электрички, следовавшей по маршруту Усть-Тальменская — Барнаул, заставил немало поволноваться его родственников, а также спасателей и поисковиков. Подробности операции сообщает сегодня, 3 декабря ГУ МЧС по Алтайскому краю.

ГУ МЧС по Алтайскому краю Алтайские спасатели всю ночь искали в лесу человека

Информация дежурному поступила от супруги 56-летнего мужчины. Женщина сообщила, что на одной из станций (предположительно — Озёрки) муж вышел и, углубившись в лес, заблудился. Засечь положительное место его нахождения удалось благодаря тому, что у мужчины был мобильный телефон. Как только была определена ближайшая вышка сотовой связи, обозначили район поисков. Они продолжались всю ночь.

«Потерявшегося, который всё это время был на связи, нашли под утро на железнодорожных путях. К счастью, для него всё закончилось благополучно, не смотря на то, что ночью температура достигала 20 градусов мороза», — пояснил спасатель международного класса Западно-Сибирского поисково-спасательного отряда имени В. В. Зюкова Владимир Тумялис.

В поисках мужчины приняли участие 59 человек.