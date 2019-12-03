Санкт-Петербург, 3 декабря, 2019, 09:49 — ИА Регнум. После двух подряд снежных дней зима в Петербурге взяла паузу. Северная столица во вторник, 3 декабря, оказалась под влиянием гребня антициклона, из-за чего в течение дня осадков не ожидается. Об этом сообщает ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Дарья Драй ИА REGNUM Невский проспект

3 декабря в городе ожидается переменная облачность без существенных осадков, местами гололедица. Температура воздуха в течение дня будет колебаться от 0 до минус 2 градусов. Ветер западный, скорость 4−9 м/с.

«Атмосферное давление будет расти и составит 755 мм рт. ст., что ниже нормы», — отмечает синоптик.

В Ленобласти же, по данным ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», будет преимущественно без осадков. Ветер западный умеренный. Температура воздуха днем −1… −3 градуса. На дорогах гололедица. Атмосферное давление будет повышаться.