Пермь, 3 декабря, 2019, 09:39 — ИА Регнум. Пермский театр «У Моста» победил в номинации «Лучший региональный театр» в премии зрительских симпатий «Звезда театрала», об этом 3 декабря сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Пермский театр «У Моста»

Церемония награждения проходила в Государственном академическом театре имени Евгения Вахтангова в Москве, приз был вручен художественному руководителю театра учреждения культуры Сергею Федотову.

Пермский театр пользуется широкой популярностью как в своем родном городе, так и за его пределами: театр «У Моста» регулярно выступает с гастролями по всей России, кроме того регулярно демонстрирует свои постановки на зарубежных площадках.

Напомним, премия «Звезда театрала» вручается ежегодно в нескольких номинациях, победителей определяют сами поклонники театра, голосуя в течение всего сезона через интернет.