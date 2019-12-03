Чита, 3 декабря, 2019, 09:32 — ИА Регнум. Правоохранительные органы обнародовали подробности инцидента, произошедшего накануне в Черновском районе Читы, где перевёрнутым оказался служебный автомобиль сотрудников Росгвардии.

Цитата из видео Росгвардии Злоумышленники переворачивает автомобиль Росгвардии в Чите

По данным местных СМИ, которые ссылаются на свои источники, инцидент произошёл после того, как росгвардейцам удалось усмирить толпу пьяных посетителей в кафе. Пока группа задержания оформляла происшествие, часть толпы вышла из кафе и перевернула служебный автомобиль Росгвардии.

По данному факту задержаны 11 человек.