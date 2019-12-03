Очередное серьёзное ДТП с пострадавшими произошло 3 декабря. Рейсовый автобус с пассажирами опрокинулся в кювет в пригороде Белгорода. По неподтверждённым пока данным, в результате ДТП у села Преображенка пострадали несколько человек. Всего в момент аварии в автобусе находились около 30 пассажиров. Напомним, ещё одна авария с пассажирским автобусом произошла 3 декабря в Богучарском районе Воронежской области. Подробности: В Воронежской области перевернулся автобус с пассажирами — все новости [[[picture1]]]

УМВД России по Белгородской области Перевернувшийся автобус. Фото: УМВД России по Белгородской области

09:34 Рейсовый пассажирский автобус попал в ДТП около села Архангельское Старооскольского городского округа Белгородской области. По предварительным данным, в транспортном средстве находилось 30 человек, есть пострадавшие. Об этом: Пассажирский автобус с 30 пассажирами перевернулся под Белгородом

09:46 В Белгородской области 3 декабря начался сильный — первый этой зимой — снегопад: о плохих дорожных условиях водителей накануне предупредило региональное ГУ МЧС.

09:49 В региональном ГИБДД призвали водителей строго соблюдать скоростной режим движения, избегать беспорядочного маневрирования и резкого торможения, быть предельно осторожными возле остановок общественного транспорта и пешеходных переходов. Читайте подробнее: В Белгород пришёл снежный циклон

09:55 [[[video-0]]] Видео с места аварии. Телеграм-канал @mash_chat

10:05 В интернет выложили видео с места аварии пассажирского автобуса в Белгородской области. «ПАЗ» лежит на левом боку, на самом краю обочины дороги, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Точное количество пассажиров, находившихся в автобусе, уточняется. Подробности в материале: В сети появилось видео опрокинувшегося автобуса под Белгородом

10:26 15 человек находилось в салоне рейсового автобуса, опрокинувшегося в селе Архангельское Старооскольского городского округа Белгородской области, уточнили 3 декабря в пресс-службе регионального УМВД. Медицинская помощь оказана пяти пассажирам. Подробности в материале: В перевернувшемся под Белгородом автобусе находились 15 человек

10:51 По предварительным данным, причиной аварии могли стать погодные условия — 60-летний водитель не справился с управлением, автобус перевернулся.

11:49 Пять человек, в том числе несовершеннолетний ребёнок, доставлены в медицинские учреждения после ДТП с рейсовым автобусом в селе Архангельское Старооскольского городского округа Белгородской области. Подробности в материале: Белгородские медики рассказали о состоянии пострадавших в ДТП с автобусом

12:08 Проверку исполнения законодательства в сфере пассажирских перевозок назначили в прокуратуре Белгородской области после ДТП с рейсовым автобусом. Об этом: Белгородская прокуратура проверит перевозчика после ДТП с автобусом

14:11 В числе пострадавших в аварии — несовершеннолетняя девочка, у которой сломана ключица, а также женщина с подозрением на повреждение позвоночника. У трёх пассажиров зафиксированы ушибы и ссадины.

14:31 Доследственную проверку по факту происшествия с маршрутным автобусом под Старым Осколом организовали в Следственном комитете по Белгородской области. Читайте подробнее: Белгородский СК начал проверку ДТП с пассажирским автобусом

15:47 На месте аварии. Цитата из социальной сети vk. comemergencysituations

16:32 В ходе доследственной проверки по факту аварии следователи выяснят графики работы и отдыха водителя, своевременность и полноту предрейсового осмотра водителя и автобуса.

16:37 Следователи изымают документацию коммерческого общества, осуществляющего пассажирские перевозки на территории Старооскольского городского округа. Мероприятия проводят в рамках доследственной проверки по факту ДТП с маршрутным автобусом. Об этом: Из-за ДТП с автобусом под Белгородом у перевозчика изымают документацию

16:54 Перевернувшийся автобус. 31.мвд.рф

17:35 На территории Белгородской области сохраняются неблагоприятные погодные условия, сообщает сегодня, 3 декабря, ГУ МЧС России по региону. По данным Белгородского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, завтра, 4 декабря, на дорогах вновь будет гололедица. Ночью возможен небольшой снег.