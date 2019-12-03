Под Белгородом перевернулся автобус с пассажирами — трансляция
Очередное серьёзное ДТП с пострадавшими произошло 3 декабря. Рейсовый автобус с пассажирами опрокинулся в кювет в пригороде Белгорода. По неподтверждённым пока данным, в результате ДТП у села Преображенка пострадали несколько человек. Всего в момент аварии в автобусе находились около 30 пассажиров.
Напомним, ещё одна авария с пассажирским автобусом произошла 3 декабря в Богучарском районе Воронежской области. Подробности: В Воронежской области перевернулся автобус с пассажирами — все новости
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Рейсовый пассажирский автобус попал в ДТП около села Архангельское Старооскольского городского округа Белгородской области. По предварительным данным, в транспортном средстве находилось 30 человек, есть пострадавшие.
Об этом: Пассажирский автобус с 30 пассажирами перевернулся под Белгородом
В Белгородской области 3 декабря начался сильный — первый этой зимой — снегопад: о плохих дорожных условиях водителей накануне предупредило региональное ГУ МЧС.
В региональном ГИБДД призвали водителей строго соблюдать скоростной режим движения, избегать беспорядочного маневрирования и резкого торможения, быть предельно осторожными возле остановок общественного транспорта и пешеходных переходов.
Читайте подробнее: В Белгород пришёл снежный циклон
Видео с места аварии. Телеграм-канал @mash_chat
В интернет выложили видео с места аварии пассажирского автобуса в Белгородской области. «ПАЗ» лежит на левом боку, на самом краю обочины дороги, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Точное количество пассажиров, находившихся в автобусе, уточняется.
Подробности в материале: В сети появилось видео опрокинувшегося автобуса под Белгородом
15 человек находилось в салоне рейсового автобуса, опрокинувшегося в селе Архангельское Старооскольского городского округа Белгородской области, уточнили 3 декабря в пресс-службе регионального УМВД. Медицинская помощь оказана пяти пассажирам.
Подробности в материале: В перевернувшемся под Белгородом автобусе находились 15 человек
По предварительным данным, причиной аварии могли стать погодные условия — 60-летний водитель не справился с управлением, автобус перевернулся.
Пять человек, в том числе несовершеннолетний ребёнок, доставлены в медицинские учреждения после ДТП с рейсовым автобусом в селе Архангельское Старооскольского городского округа Белгородской области.
Подробности в материале: Белгородские медики рассказали о состоянии пострадавших в ДТП с автобусом
Проверку исполнения законодательства в сфере пассажирских перевозок назначили в прокуратуре Белгородской области после ДТП с рейсовым автобусом.
Об этом: Белгородская прокуратура проверит перевозчика после ДТП с автобусом
В числе пострадавших в аварии — несовершеннолетняя девочка, у которой сломана ключица, а также женщина с подозрением на повреждение позвоночника. У трёх пассажиров зафиксированы ушибы и ссадины.
Доследственную проверку по факту происшествия с маршрутным автобусом под Старым Осколом организовали в Следственном комитете по Белгородской области.
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В ходе доследственной проверки по факту аварии следователи выяснят графики работы и отдыха водителя, своевременность и полноту предрейсового осмотра водителя и автобуса.
Следователи изымают документацию коммерческого общества, осуществляющего пассажирские перевозки на территории Старооскольского городского округа. Мероприятия проводят в рамках доследственной проверки по факту ДТП с маршрутным автобусом.
Об этом: Из-за ДТП с автобусом под Белгородом у перевозчика изымают документацию
На территории Белгородской области сохраняются неблагоприятные погодные условия, сообщает сегодня, 3 декабря, ГУ МЧС России по региону. По данным Белгородского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, завтра, 4 декабря, на дорогах вновь будет гололедица. Ночью возможен небольшой снег.
Главное управление МЧС России по Белгородской области рекомендует водителям снизить скорость движения, быть предельно осторожными и внимательными, строго соблюдать правила дорожного движения. Управляя автомобилем, не допускать резкости при торможении, повороте и разгоне.
«Участки со снежными заносами проезжайте сходу на пониженной передаче с равномерной скоростью. Заранее снижайте скорость движения, приближаясь к остановкам общественного транспорта и пешеходным переходам», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.