Чита, 3 декабря, 2019, 09:17 — ИА Регнум. Страшная авария, которая унесла жизни 19 пассажиров автобуса в Сретенском районе Забайкалья, подвигла руководство местного муниципалитета установить мемориальную доску с обозначением фамилий всех погибших. Об этом сообщает «Вечорка» со ссылкой на главу Сретенского района Алекся Закурдаева.

Цитата с сайта «Вечорки» К мосту, с которого в Забайкальском крае рухнул автобус, несут игрушки

«Точное место не определено еще, это будет зависеть от решения контролирующих органов — ГИБДД. Если они согласуют установку на перилах моста, тогда установим там, если нет, значит, перед мостом», — сказал Закурдаев.

Как уже сообщало ИА REGNUM, страшная ДТП с автобусом, который рухнул с моста, произошло 1 декабря в Сретенском районе Забайкальского края. Погибли 19 человек, 21 пострадал. Состояние всех, кто находится сейчас в больницах, врачи оценивают как стабильное.