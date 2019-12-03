В Калужской области новогодние ёлки нарядят игрушками из вторсырья
Калуга, 3 декабря, 2019, 12:22 — ИА Регнум. Конкурс на лучшую новогоднюю игрушку из вторичного сырья объявили министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области и региональный экологический оператор, сообщает 3 декабря корреспондент ИА REGNUM.
На конкурс для изготовления новогодних елочных игрушек из вторсырья приглашены дети в возрасте до 14 лет, а также их родители, воспитатели, учителя детсадов и школ. Новогодняя игрушка должна быть выполнена более чем на 50% из вторсырья, устойчива к температурным режимам и влажности, а также иметь крепления к елочным ветвям. Размер игрушек — от 15 до 50 см.
Конкурс на оригинальную новогоднюю игрушку завершится 16 декабря. Победители будут награждены дипломами и ценными подарками, а поделки-победители будут использованы для украшения новогодних елок.