В Лондоне 3 декабря стартует двухдневный саммит НАТО. Согласно ожиданиям СМИ, встреча лидеров стран альянса обещает быть напряженной и непредсказуемой. Саммит станет юбилейным, в 2019 году альянс отмечает 70-летие. В числе анонсированных тем: отношения с Россией и контроль над вооружениями после прекращения действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), китайский вопрос, ситуация в Сирии, борьба с терроризмом и вопросы, связанные с космосом. Напомним, что накануне саммита президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что у Североатлантического альянса наступила «смерть мозга». [[[picture1]]]

Иван Шилов ИА REGNUM НАТО. Иван Шилов ИА REGNUM

08:45 03.12.2019 В Российской Федерации призывают блок НАТО пересмотреть сложившиеся отношения.

08:46 03.12.2019 Эксперты обращают внимание, что в преддверии саммита в Лондоне очень напряженная атмосфера.

08:47 03.12.2019 Накануне в Лондон прибыл президент США Дональд Трамп.

08:50 03.12.2019 Как ожидается, на саммите будет принято решение о новом повышении готовности сил НАТО.

08:52 03.12.2019 НАТО. Иван Шилов © ИА REGNUM

09:35 03.12.2019 Лидеры НАТО примут решения по ряду вопросов, включая тему повышения готовности сил альянса, по космосу, борьбе с терроризмом. Читайте также: Генсек НАТО анонсировал целый ряд решений на саммите в Лондоне

09:37 03.12.2019 Ранее генеральный секретарь объединения Йенс Столтенберг заявил, что Североатлантический альянс намерен признать космос сферой военной деятельности НАТО.

11:21 03.12.2019 Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган не намерен ставить в зависимость отношения с Россией и сотрудничество с НАТО. Перед поездкой на саммит в Лондон, как цитирует «Интерфакс», он заявил: «Наши хорошие отношения с Россией и другими странами не являются альтернативой с нашими союзниками».

11:24 03.12.2019 Дональд Трамп идёт к самолету для перелета в Лондон

12:11 03.12.2019 Североатлантический альянс готов ответить на любую агрессию в адрес Польши или стран Прибалтики. Такое заявление сделал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью группе газет, в том числе польской ежедневной газете Rzeczpospolita и немецкой Suddeutsche Zeitung, в преддверии саммита НАТО в Лондоне. «Присутствием сил НАТО в Польше и в странах Прибалтики мы посылаем России очень мощный сигнал: если будет нападение на Польшу или страны Прибалтики, ответ последует от всего блока», — уточнил Столтенберг. Подробности в материале: Столтенберг рассказал о «мощном сигнале» НАТО для России

12:47 03.12.2019 Отметим, что торжественный саммит глав государств и правительств НАТО открывается 3 декабря. Как пишет ТАСС, в официальной повестке 3 декабря — торжественный ужин вечером, а 4 декабря утром — единственное рабочее заседание продолжительностью два часа. То есть на каждого из 29 выступающих лидеров стран альянса и генсека НАТО предусмотрено не более четырех минут.

13:09 03.12.2019 Заявление президента Франции Эммануэля Макрона о смерти мозга НАТО не соответствует действительности, заявил 3 декабря американский лидер Дональд Трамп в преддверии саммита НАТО в Лондоне. Об этом: Трамп назвал оскорбительным заявление о «смерти мозга» НАТО

13:27 03.12.2019 Министр обороны Великобритании Бен Уоллес открыл конференцию NATO Engage, которая проходит в рамках встречи лидеров НАТО в Лондоне. В своей речи Уоллес практически полностью исключительно остановился на теме «российской угрозы», анонсируя увеличения расходов на оборону, модернизацию вооружения, подчёркивая, что причиной «необходимости ответных действий» стала Россия, которая действует «без всяких правил».

13:39 03.12.2019 С покупкой российских ЗРК С-400 Анкара получила огромные проблемы с приобретением американских F-35. Об этом 3 декабря заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп 3 декабря накануне саммита НАТО в Лондоне журналистам. При этом американский президент отметил, что Анкара «купила истребители F-35 на миллиарды и миллиарды», и если США откажутся от поставок, Турция будет вынуждена искать другие варианты.

13:44 03.12.2019 Трамп также отметил, что заявление Макрона о «смерти мозга НАТО» является крайнее неуважительным по отношению к альянсу.

13:45 03.12.2019 Старший советник президента Турции по вопросам внешней политики Гюльнур Айбет на конференции NATO Engage, которая проходит в рамках встречи лидеров НАТО в Лондоне, фактически подтвердила, что Турция заблокирует новые планы по обороне стран Прибалтики и Польши из-за несогласия внутри альянса. Она выразила претензию, что сегодняшнее НАТО игнорирует ситуацию на свыше 900 км границы Турции с Сирией, которая, подчеркнула Айбет, является внешней границей НАТО.

14:16 03.12.2019 twitter @FranceOTAN«>Двухдневный саммит НАТО в Лондоне. twitter @FranceOTAN

14:20 03.12.2019 Вечером 3 декабря в Лондоне королева Елизавета II примет лидеров стран-участниц альянса в Букингемском дворце. Елизавета II Сергей Буравлёв

14:26 03.12.2019 Первая штаб-квартира НАТО находилась в Лондоне, именно поэтому юбилейный (70-й) саммит решили провести там же, напоминает «КоммерсантЪ».

14:58 03.12.2019 И США, и Россия хотят заключить соглашение о контроле над вооружениями, при этом американская сторона способна добиться участия в нём Китая. Об этом заявил президент США Дональд Трамп 3 декабря после встречи с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом перед саммитом альянса в Лондоне. Подробнее: США хотят добавить Китай в соглашение о контроле над вооружениями с РФ

15:07 03.12.2019 Президент Польши Анджей Дуда не ответил на вопрос, является ли Россия «угрозой номер один для НАТО». Чётко его на этот вопрос попросил ответить ведущий BBC Стивен Сакур, который был модератором дискуссии на одной из панелей конференции НАТО Engage. Дуда заявил, что не хотел бы определять угрозы по степени. «У нас есть угроза терроризма, есть угроза российского империализма, угроза кибернетических нападений», — сказал Дуда.

15:07 03.12.2019 Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, выступая на конференции НАТО Engage, призвал не сравнивать расходы НАТО и России на вооружение. Он обратил внимание на разницу цен в России и странах НАТО заверив, что, если пересчитать, учитывая эту разницу, ситуация окажется совершенно иной, нежели сейчас пытаются представить, говоря, что все страны НАТО в 50 раз больше тратят на вооружение, нежели Россия.

15:09 03.12.2019 Возможный ответ Китаю является принципиально новой задачей для военного блока, ранее нацеленного только на СССР и Россию, подчеркнул Столтенберг. Такое заявление он сделал по итогам переговоров с президентом США Дональдом Трампом. Читайте также: Столтенберг назвал принципиально новую задачу НАТО

15:31 03.12.2019 «НАТО не устанавливает каких-либо определенных сроков для возможного вступления Украины и Грузии, но подтверждает эту перспективу», — заявил генсек альянса Йенс Столтенберг.

15:31 03.12.2019 Украина хочет, чтобы «российские войска покинули её территорию». Такое заявление, находясь с визитом в Лондоне, где проходит саммит НАТО, сделал министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко. В интервью SkyNews он выразил надежду, что достичь этой цели поможет встреча лидеров в «нормандском формате». «Я даже придумал слово — Ruxit. Это не имеет отношения к Brexit. Мы хотим, чтобы россияне покинули Украину, мы стараемся этого добиться», — сказал Пристайко. Читайте подробнее: Глава МИД Украины надеется на Ruxit

15:32 03.12.2019 «НАТО должна быть готова размещать большие группировки войск за границей для борьбы с терроризмом, как в Афганистане и на Балканах», — заявил Столтенберг.

15:34 03.12.2019 «Я верю в двухвекторный подход и не вижу противоречия между противостоянием угрозам и диалогом с Россией», — сказал Столтенберг в Лондоне в преддверии саммита лидеров стран НАТО.

15:44 03.12.2019 Йенс Столтенберг встретился с президентом Трампом в Лондоне. 03.12.2019 nato.int

15:47 03.12.2019 Североатлантическому альянсу нужен диалог с Россией, несмотря на все существующие проблемы в отношениях Москвы и НАТО. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг, выступая в Лондоне в преддверии саммита лидеров стран альянса. Он подчеркнул, что верит в «двухвекторный подход» и не видит противоречия между противодействием угрозам и диалогу с РФ. Об этом: Генсек НАТО назвал диалог с РФ необходимым вопреки всем разногласиям

15:49 03.12.2019 Североатлантический альянс должен обеспечить своё присутствие в Арктике. Такое заявление сегодня, 3 декабря, в Лондоне, где состоится саммит лидеров НАТО, сделал генеральный секретарь организации Йенс Столтенберг. Он также подчеркнул, что при этом важно не допускать роста напряженности в этом регионе в отношениях с Россией. Читайте подробнее: Столтенберг назвал задачи НАТО

16:23 03.12.2019 Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг не называет даты вхождения Грузии и Украины в НАТО. По его словам, с обоими странами проводится активная работа, в Грузии, отметил он, военнослужащих НАТО в настоящий момент больше, чем было когда-либо. Однако он не склонен называть конкретный срок, когда эти страны могли бы войти в НАТО. По его словам, необходимо сконцентрироваться на помощи в реформах на Украине и в Грузии. Об этом Столтенберг заявил выступая на конференции НАТО Engage.

16:58 03.12.2019 Йенс Столтенберг. Встреча лидеров НАТО 03.12.2019 . natomultimedia. tv

18:18 03.12.2019 Слова Эммануэля Макрона о «смерти мозга» НАТО потрясли многих, однако французский лидер не жалеет о сказанном. Об этом он заявил в ходе переговоров с президентом США Дональдом Трампом «на полях» саммита Североатлантического альянса. «Я подтверждаю эти слова», — сказал Макрон. Читайте подробнее: Макрон не жалеет о словах про «смерть мозга» НАТО

19:03 03.12.2019 Ядерная сделка с Россией нужна США, а также нужна аналогичная договорённость с Китаем, сообщил 3 декабря американский президент Дональд Трамп на саммите НАТО. [[[quote-0]]]

Глава Соединённых Штатов добавил, что Китай обязательно надо включить в ядерное соглашение — возможно, сейчас, а возможно, и позже.

Читайте также: Трамп о планах по ядерной сделке: сначала с Россией, потом — с Китаем