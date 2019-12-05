На фоне скандалов в Лондоне проходит саммит НАТО — трансляция
В Российской Федерации призывают блок НАТО пересмотреть сложившиеся отношения.
Эксперты обращают внимание, что в преддверии саммита в Лондоне очень напряженная атмосфера.
Накануне в Лондон прибыл президент США Дональд Трамп.
Как ожидается, на саммите будет принято решение о новом повышении готовности сил НАТО.
Лидеры НАТО примут решения по ряду вопросов, включая тему повышения готовности сил альянса, по космосу, борьбе с терроризмом.
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Ранее генеральный секретарь объединения Йенс Столтенберг заявил, что Североатлантический альянс намерен признать космос сферой военной деятельности НАТО.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган не намерен ставить в зависимость отношения с Россией и сотрудничество с НАТО.
Перед поездкой на саммит в Лондон, как цитирует «Интерфакс», он заявил: «Наши хорошие отношения с Россией и другими странами не являются альтернативой с нашими союзниками».
Североатлантический альянс готов ответить на любую агрессию в адрес Польши или стран Прибалтики. Такое заявление сделал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью группе газет, в том числе польской ежедневной газете Rzeczpospolita и немецкой Suddeutsche Zeitung, в преддверии саммита НАТО в Лондоне.
«Присутствием сил НАТО в Польше и в странах Прибалтики мы посылаем России очень мощный сигнал: если будет нападение на Польшу или страны Прибалтики, ответ последует от всего блока», — уточнил Столтенберг.
Подробности в материале: Столтенберг рассказал о «мощном сигнале» НАТО для России
Отметим, что торжественный саммит глав государств и правительств НАТО открывается 3 декабря. Как пишет ТАСС, в официальной повестке 3 декабря — торжественный ужин вечером, а 4 декабря утром — единственное рабочее заседание продолжительностью два часа. То есть на каждого из 29 выступающих лидеров стран альянса и генсека НАТО предусмотрено не более четырех минут.
Заявление президента Франции Эммануэля Макрона о смерти мозга НАТО не соответствует действительности, заявил 3 декабря американский лидер Дональд Трамп в преддверии саммита НАТО в Лондоне.
Об этом: Трамп назвал оскорбительным заявление о «смерти мозга» НАТО
Министр обороны Великобритании Бен Уоллес открыл конференцию NATO Engage, которая проходит в рамках встречи лидеров НАТО в Лондоне. В своей речи Уоллес практически полностью исключительно остановился на теме «российской угрозы», анонсируя увеличения расходов на оборону, модернизацию вооружения, подчёркивая, что причиной «необходимости ответных действий» стала Россия, которая действует «без всяких правил».
С покупкой российских ЗРК С-400 Анкара получила огромные проблемы с приобретением американских F-35. Об этом 3 декабря заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп 3 декабря накануне саммита НАТО в Лондоне журналистам.
При этом американский президент отметил, что Анкара «купила истребители F-35 на миллиарды и миллиарды», и если США откажутся от поставок, Турция будет вынуждена искать другие варианты.
Трамп также отметил, что заявление Макрона о «смерти мозга НАТО» является крайнее неуважительным по отношению к альянсу.
Старший советник президента Турции по вопросам внешней политики Гюльнур Айбет на конференции NATO Engage, которая проходит в рамках встречи лидеров НАТО в Лондоне, фактически подтвердила, что Турция заблокирует новые планы по обороне стран Прибалтики и Польши из-за несогласия внутри альянса. Она выразила претензию, что сегодняшнее НАТО игнорирует ситуацию на свыше 900 км границы Турции с Сирией, которая, подчеркнула Айбет, является внешней границей НАТО.
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Вечером 3 декабря в Лондоне королева Елизавета II примет лидеров стран-участниц альянса в Букингемском дворце.
Первая штаб-квартира НАТО находилась в Лондоне, именно поэтому юбилейный (70-й) саммит решили провести там же, напоминает «КоммерсантЪ».
И США, и Россия хотят заключить соглашение о контроле над вооружениями, при этом американская сторона способна добиться участия в нём Китая. Об этом заявил президент США Дональд Трамп 3 декабря после встречи с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом перед саммитом альянса в Лондоне.
Подробнее: США хотят добавить Китай в соглашение о контроле над вооружениями с РФ
Президент Польши Анджей Дуда не ответил на вопрос, является ли Россия «угрозой номер один для НАТО». Чётко его на этот вопрос попросил ответить ведущий BBC Стивен Сакур, который был модератором дискуссии на одной из панелей конференции НАТО Engage. Дуда заявил, что не хотел бы определять угрозы по степени. «У нас есть угроза терроризма, есть угроза российского империализма, угроза кибернетических нападений», — сказал Дуда.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, выступая на конференции НАТО Engage, призвал не сравнивать расходы НАТО и России на вооружение. Он обратил внимание на разницу цен в России и странах НАТО заверив, что, если пересчитать, учитывая эту разницу, ситуация окажется совершенно иной, нежели сейчас пытаются представить, говоря, что все страны НАТО в 50 раз больше тратят на вооружение, нежели Россия.
Возможный ответ Китаю является принципиально новой задачей для военного блока, ранее нацеленного только на СССР и Россию, подчеркнул Столтенберг. Такое заявление он сделал по итогам переговоров с президентом США Дональдом Трампом.
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«НАТО не устанавливает каких-либо определенных сроков для возможного вступления Украины и Грузии, но подтверждает эту перспективу», — заявил генсек альянса Йенс Столтенберг.
Украина хочет, чтобы «российские войска покинули её территорию». Такое заявление, находясь с визитом в Лондоне, где проходит саммит НАТО, сделал министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко. В интервью SkyNews он выразил надежду, что достичь этой цели поможет встреча лидеров в «нормандском формате».
«Я даже придумал слово — Ruxit. Это не имеет отношения к Brexit. Мы хотим, чтобы россияне покинули Украину, мы стараемся этого добиться», — сказал Пристайко.
Читайте подробнее: Глава МИД Украины надеется на Ruxit
«НАТО должна быть готова размещать большие группировки войск за границей для борьбы с терроризмом, как в Афганистане и на Балканах», — заявил Столтенберг.
«Я верю в двухвекторный подход и не вижу противоречия между противостоянием угрозам и диалогом с Россией», — сказал Столтенберг в Лондоне в преддверии саммита лидеров стран НАТО.
Североатлантическому альянсу нужен диалог с Россией, несмотря на все существующие проблемы в отношениях Москвы и НАТО. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг, выступая в Лондоне в преддверии саммита лидеров стран альянса.
Он подчеркнул, что верит в «двухвекторный подход» и не видит противоречия между противодействием угрозам и диалогу с РФ.
Об этом: Генсек НАТО назвал диалог с РФ необходимым вопреки всем разногласиям
Североатлантический альянс должен обеспечить своё присутствие в Арктике. Такое заявление сегодня, 3 декабря, в Лондоне, где состоится саммит лидеров НАТО, сделал генеральный секретарь организации Йенс Столтенберг.
Он также подчеркнул, что при этом важно не допускать роста напряженности в этом регионе в отношениях с Россией.
Читайте подробнее: Столтенберг назвал задачи НАТО
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг не называет даты вхождения Грузии и Украины в НАТО. По его словам, с обоими странами проводится активная работа, в Грузии, отметил он, военнослужащих НАТО в настоящий момент больше, чем было когда-либо. Однако он не склонен называть конкретный срок, когда эти страны могли бы войти в НАТО. По его словам, необходимо сконцентрироваться на помощи в реформах на Украине и в Грузии. Об этом Столтенберг заявил выступая на конференции НАТО Engage.
Слова Эммануэля Макрона о «смерти мозга» НАТО потрясли многих, однако французский лидер не жалеет о сказанном. Об этом он заявил в ходе переговоров с президентом США Дональдом Трампом «на полях» саммита Североатлантического альянса.
«Я подтверждаю эти слова», — сказал Макрон.
Читайте подробнее: Макрон не жалеет о словах про «смерть мозга» НАТО
Ядерная сделка с Россией нужна США, а также нужна аналогичная договорённость с Китаем, сообщил 3 декабря американский президент Дональд Трамп на саммите НАТО.
Глава Соединённых Штатов добавил, что Китай обязательно надо включить в ядерное соглашение — возможно, сейчас, а возможно, и позже.
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Идею создания нового Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности высказал 3 декабря на саммите НАТО французский президент Эммануэль Макрон на совместной пресс-конференции с коллегой из США Дональдом Трампом.
Комментируя глобальную ситуацию с ядерным оружием, французский лидер отметил, что после прекращения действия договора РСМД отношения с Россией меняются. Теперь «нужен новый фундамент безопасности».
Он предложил, если будет создан новый договор, аналогичный РСМД, учитывать мнение стран ЕС. Европейские страны, отметил Макрон, тоже хотят участвовать в договоре.
Об этом: Макрон предложил включить страны ЕС в новый договор РСМД
Несколько сотен протестующих с плакатами «Руки прочь от Кубы» и «НАТО! прочь руки от Палестины» обвиняют НАТО в агрессии против стран Латинской Америки и Ближнего Востока. Часть протестующих обвиняют президента США в расизме и нарушении прав человека.
Об этом: НАТО, убери руки! В Лондоне протестуют против Трампа и политики альянса
Европа и Россия имеют ряд трудностей, которые разделяют эти стороны. Об этом «на полях» саммита НАТО журналистам заявил президент Франции Эммануэль Макрон.
«Но это сосед и партнёр в решении ряда международных проблем», — сказал Макрон.
Юбилейный, семидесятый саммит НАТО, который стартовал 3 декабря в Лондоне, являются «поминками» военного блока. Об этом заявил военный эксперт Игорь Коротченко в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».
По его мнению, военный альянс фактически разваливается. В скором времени блок может перестать существовать.
«Старый, больной, изношенный организм, который никому не нужен. Внутри идёт грызня. Позор, когда генсек выступает в виде куклы-марионетки. Лозунг о том, что Россия главная угроза Европы — это лозунг, который умер безвозвратно», — заявил эксперт.
Об этом: Военный эксперт назвал юбилейный саммит НАТО «поминками» альянса
О желании поладить с Россией заявил 3 декабря на саммите НАТО американский президент Дональд Трампа на встрече с французским коллегой Эммануэлем Макроном.
Речь шла об отношениях России и НАТО. Французский президент высказал мнение, что относиться к НАТО как ко врагу Москва не должна.
В среду, 4 декабря, лидеры стран НАТО встретятся в отеле «Гроув», чтобы обсудить текущие вопросы безопасности и принять решения «для обеспечения того, чтобы НАТО по-прежнему отвечала требованиям будущего», сообщает официальный сайт альянса.
Ожидается, что они согласуют ряд мер, включая дальнейшее повышение боеготовности сил союзников, признание космоса в качестве сферы операций и обновление плана действий НАТО по борьбе с терроризмом.
Кроме России, перед НАТО стоит ещё ряд угроз, заявил 4 декабря на встрече с французским коллегой Эммануэлем Макроном американский президент Дональд Трамп.
По словам Трампа, хотя альянс создавался против СССР, а значит, теперь он нацелен против России, но перед ним встают и другие вызовы. К числу этих вызовов глава Штатов отнёс Китай, который совершает «невероятный подъём», а также исламизм.
Он отметил, что НАТО нужно быть «гибче». И если альянс три года назад «двигался в неверном направлении», то теперь он очень укрепился.
Надежду на прогресс в урегулировании ситуации на Украине по итогам встречи «нормандской четвёрки» выразил 3 декабря французский президент Эммануэль Макрон в переговоров с американским коллегой Дональдом Трампом.
Подробности в материале: Макрон надеется, что от встречи в «нормандском формате» будет толк