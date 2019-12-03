На Кремлёвскую ёлку в Москву отправятся десятки юных омичей
Омск, 3 декабря, 2019, 06:36 — ИА Регнум. Омские школьники в этом году вновь станут участниками главного зимнего праздника России. Как сообщили ИА REGNUM в областной администрации, в Москву на Кремлёвскую ёлку отправятся 80 юных омичей.
Дарья Антонова ИА REGNUM
Новогодняя Москва
Это победители и призёры олимпиад, творческих конкурсов, спортивных состязаний, отличники учёбы, а также дети-сироты, дети, находящиеся под опекой и другие.
В Москве они не только примут участие в Кремлёвской ёлке, но и побывают на экскурсиях.
Представление в Государственном Кремлёвском дворце состоится 25 декабря.
Как сообщало ИА REGNUM, на Новогоднюю ёлку в Кремль отправятся 48 детей из Чечни.