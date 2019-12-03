Петропавловск-Камчатский, 3 декабря, 2019, 06:26 — ИА Регнум. Для расчистки улиц Петропавловска-Камчатского от снега на дороги вышла спецтехника, сообщает пресс-служба городской мэрии.

Дарья Драй ИА REGNUM Расчистка дорог от снега

Отмечается, что также началась посыпка дорог города противогололёдными материалами.

«Руководителям предприятий и организаций рекомендуется принять необходимые меры по обеспечению готовности для выполнения мероприятий по расчистке прилегающих территорий», — говорится в сообщении.

Также мэрия призывает водителей быть внимательными и соблюдать скоростной режим во избежание ДТП.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее из-за сильной метели в школах столицы Камчатки сократили количество уроков и их продолжительность у второй смены. Напомним, 3 декабря сильные метели и снегопады обрушились на Сахалин, Камчатку и морское побережье Хабаровского края.