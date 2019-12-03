Кишинёв, 3 декабря, 2019, 05:43 — ИА Регнум. Возможность участия в следующих президентских выборах не исключает действующий президент Молдавии Игорь Додон. Об этом 2 декабря он заявил в эфире телеканала TV8.

Иван Шилов ИА REGNUM Игорь Додон

Додон добавил, что не принял окончательного решения по участию в выборах. По словам президента, он будет принимать решение вместе со своей командой и «и с народом».

Как сообщало ИА REGNUM, 9 ноября Игорь Додон заявил, что президентские выборы в Молдавии пройдут в конце 2020 года.