Санкт-Петербург, 3 декабря, 2019, 05:18 — ИА Регнум. Количество пожарных на месте тушения ангара в Петербурге увеличено в два раза со 112 до 220 человек, 3 декабря сообщает пресс-служба МЧС России.

Иван Шилов ИА REGNUM Пожарные

Кроме того, на место происшествия направлен второй пожарный поезд, а количество единиц техники увеличено с 24 до 49.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 декабря промзоне на юге Санкт-Петербурга загорелся ангар. Площадь пожара составляет 12 тысяч квадратных метров. На место происшествия были выехали пожарный поезд и передвижная химико-радиометрическая лаборатория.