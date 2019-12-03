Южно-Сахалинск, 3 декабря, 2019, 05:09 — ИА Регнум. МЧС России по Сахалинской области объявило штормовое предупреждение в акватории у западного побережья Сахалина, сообщает пресс-служба ведомства.

Алексей Боголюбов. Шторм

Отмечается, что соответствующие рекомендации на случай шторма уже направлены в морской спасательный подцентр «Южно-Сахалинск» и в службу наблюдения за флотом. Жителей близлежащих районов призывают отказаться от выхода на берег, так как сильные волны могут повредить береговые сооружения. В то же время из-за циклона, по данным РИА Новости, закрыта паромная переправа, соединяющая Сахалин с материком.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее на Сахалине было приостановлено междугороднее движение автобусов по автодороге Ноглики — Оха. Причиной для закрытия движения автотранспорта стала сильная метель.