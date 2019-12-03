Хабаровск, 3 декабря, 2019, 05:09 — ИА Регнум. В Хабаровске крае продолжает дорожать недвижимость. В среднем к началу декабря цена одного кв. метра в столице региона составляет 83 663,94 рубля. Подешевели лишь однушки на окраинах, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Жильё

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По данным ИА «ДВ-Новости», в среднем по Хабаровску рост цен на жилье составил 3% с ноября по декабрь. Квартиры новой планировки в центре города подорожали на 1,7%, недалеко от центра — на 2,3%, в средней удаленности — на 3%. Подешевели только однокомнатные квартиры на окраине — в среднем на 3%.

Новые однокомнатные квартиры улучшенной планировки во всех районах города подорожали в среднем на 7,5%. Двухкомнатные квартиры подорожали за месяц от 1,5 до 7,3% — в зависимости от района.

Подорожали трехкомнатные квартиры в центре, улучшенной планировки — от 0,3% до 10%.

Рекордно низкое снижение цены за квадратный метро — сразу на 11−13 тыс. рублей — отмечено лишь у «сталинок» на окраинах.

Как сообщало ИА REGNUM, рост цен на жилье в Хабаровском крае за III квартал 2019 года составил в среднем 2,74%.